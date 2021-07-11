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Muğla'ya tatilci akını; 8 kilometrelik araç kuyruğu!

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı.

2 Saat Önce
2021-07-11 18:42:45
Muğla'ya tatilci akını; 8 kilometrelik araç kuyruğu!

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Muğla girişinde oluşan yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk dikkat çekti.

Türkiye'de normalleşmenin ardından yerli turistlerin Kurban Bayramı tatili erken başladı. Cuma gününden itibaren Antalya-Muğla ve Aydın-Muğla kara yollarındaki trafik yoğunluğu bugün de sürdü.

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Isparta-Burdur istikametinden gelen araçlar, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Muğla genelindeki turistlik tesislerde şimdiden doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenilirken, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatili tercih ettiği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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