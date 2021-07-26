Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 16 kişi yakalandı. Operasyonda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve gümrük kaçağı ürün satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Adreslere düzenlenen operasyonda sahte içki, gümrük kaçağı ürünler ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.