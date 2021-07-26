Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı
Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 16 kişi yakalandı. Operasyonda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.
2021-07-26 09:59:31
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve gümrük kaçağı ürün satanlara yönelik çalışma yapıldı.
Adreslere düzenlenen operasyonda sahte içki, gümrük kaçağı ürünler ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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