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TIMETURK / YAŞAM / Müge Anlı yanıtladı: Cumhurbaşkanı olsaydı yapacağı ilk icraat ne olurdu?

Müge Anlı yanıtladı: Cumhurbaşkanı olsaydı yapacağı ilk icraat ne olurdu?

4 çocuk annesi Yeliz Kibiz’in bulunması için programa çıkan Yadigar Kepçe hakkındaki iddialara sinirlenen Müge Anlı, “1 aylığına cumhurbaşkanı olsam yapacağım şey cezaevi inşa etmek” dedi.

2 Saat Önce
2021-11-29 14:52:48
Müge Anlı yanıtladı: Cumhurbaşkanı olsaydı yapacağı ilk icraat ne olurdu?

ATV ekranlarında gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında faili meçhul cinayetlerin yanı sıra dolandırıcılık olayları da işleniyor.

İstanbul'un Pendik ilçesinde birlikte yaşadığı 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz'den haber alamadığı için programa katılan Yadigar Kepçe ile ilgili iddialar, stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

‘KENDİLERİNE BİR CEZAEVİ İNŞA ETSİNLER, GİRSİNLER İÇİNE KALSINLAR'

'Sahte imam' iddiasıyla suçlanan Yadigar Kepçe'nin eski eşi de Müge Anlı'ya bağlandı ve "Benimle evlenmeden önce sahte hocalık yapıyordu" sözleri ile canlı yayına gelen ihbarları doğruladı.

Kepçe'nin sahte hocalık, cinsel saldırı ve daha birçok suça karıştığı iddiaları, Müge Anlı'nın sinirlenmesine neden oldu. Müge Anlı, şunları söyledi:

“Sizi zamanında içeri almadıkları için siz böyle devam ediyorsunuz abi. Aslında problem sizde değil. Ben size söyleyeyim yani. Gerçekten elimde bir yetki olsa, 1 aylığına cumhurbaşkanı olsam yapacağım şey cezaevi inşa etmek. Bunları toplayacağım vereceğim ellerine briket falan kendilerine bir cezaevi inşa etsinler, girsinler içine kalsınlar. Bir de onlara fide, tohum.

‘KAÇIRIN KAÇIRIN KADINLARI, GELİN BENDE ARAYIN'

Karınlarını da doyurmak lazım. Ektiklerini yesinler. Hiç onlara yemek de pişiremem devletini imkanlarını ona mı şey yapacağız. Devletin o kadar yaşlısı var çoluğu var çocuğu var. Kadın kaçmış inşallah senden bir şey yapmadıysan. Kaçırın kaçırın kadınları, gelin ben de arayın.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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