Motor yağı değişmezse ne olur!

Motor yağı değişimi, araç performansını etkileyen hususlar içinde yer alır. Motor yatağı, pistonlar, segmanlar ve silindir duvarları gibi ana parçalar, motordaki metal sürtünmesini önlemek için yağlanmaya ihtiyaç duyar

Düzenli aralıklarla yapılan yağ değişimi, motorun temiz kalmasını sağlar. Yakıt ve hava ile motor içine ulaşan partiküller, kirler, tortular ve metal çapaklar, yağ filtresi tarafından temizlenir. Ancak zamanla kirlenen yağın arındırılması zorlaşır. Yoğunluğunu ve özelliğini yitirmeye başlayan kirli yağ, metal yüzeyler üzerinde aşınma, kılcal çizik oluşumu ve aşırı ısınma sorunlarına yol açar. Dolayısıyla yağ değişimi, aracın motor ömrü açısından hayati derecede önemlidir.

Ne zaman değiştirilmeli?

Araç motor yağlarının belirli aralıklarla yenilenmesi gerekir. Motor yağı değişimi yaparken aracın yakıt türü, taşıtın kullanım alanı ve iklim koşulları gibi etkenleri de göz önünde bulundurmakta fayda var. Dizel, benzinli ve LPG'li araçların rutin yağ değişim aralığı farklı olmakla birlikte 5000-15.000 km'de bir yağ değişimi yapılması önerilir. Motor kaputu altında, şasi üzerinde veya motor bloğu çevresinde bulunan yağ değişimi kartına bakarak aracınız için en uygun motor yağı türünü kolayca öğrenebilirsiniz.

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Hangi tür yağlar seçilmeli?

isbank.com.tr'deki blog değerlendirmede şu bilgilere yer veriliyor; "Seçeceğiniz motor yağının aracınızın motoruna uyumlu olup olmadığına mutlaka dikkat edilmelidir. Motor yağının kalitesini ve performansını ACEA ve API değerlerine bakarak kontrol edebilirsiniz. Aracınızın özelliği, yakıt türü, motor hacmi, motor yapısı ve üretim yılı gibi detaylara uygun olarak motor yağı seçebilirsiniz"

Değiştirilmez ise neyle karşılaşılır?

Motor yağı eskidikçe içeriği bozulur, yoğunluğu azalır ve kirlenir. Özelliğini kaybeden motor yağı, yüzeyde yeteri kadar tutunamayacağı için motoru iyi bir şekilde yağlayamaz ve motor bloğunu aşırı derecede ısıtır. Isıya bağlı olarak oluşan fazla nem, motor ömrünü kısaltır. Zaman içinde oluşan tortular, her ne kadar yağ filtresi tarafından süzülse de mikro parçacıklar şeklinde birikme yaparak motor yatağı ve pistonlar üzerinde aşınmalara yol açabilir. Aşınma sürecini hızlandıran eski motor yağı, motorun sesli çalışmasına ve ciddi mekanik sorunlara neden olabilir.

Performansa etkisi nasıl olur?

Motor yağı değişimi, araç performansını etkileyen hususlar içinde yer alır. Motor yatağı, pistonlar, segmanlar ve silindir duvarları gibi ana parçalar, motordaki metal sürtünmesini önlemek için yağlanmaya ihtiyaç duyar. Bu parçaların etkili bir şekilde yağlanması, sürtünmeyi azaltarak aşırı ısınmayı önler. Hareketli parçalar daha rahat çalışacağı için çekiş gücü ve performans üzerinde de belirli bir artış hissedilebilir. Yağ değişiminin ardından motor daha sessiz, verimli ve sağlıklı bir şekilde çalışır.

Peki kendimiz değiştirebilir miyiz?

Yağ değişimi, araç altında bulunan yağ karteri tıpası üzerinden gerçekleştirilir. Aracı lifte kaldırarak, kriko ile yükselterek veya araç muayene çukurlarından yararlanarak yağ değişimi yapılabilir. Motor sıcaksa yağın belirli bir süre ılıması beklenir. Ardından yağ karteri üzerindeki tıpa açılarak eskimiş yağ geniş bir hazneye boşaltılır. Bu süreçte yağın tamamen akması beklenir. Yağı akıttıktan sonra filtre aparatı yardımıyla yağ filtresi de sökülerek değiştirilir. Kullanıma bağlı olarak hava filtresi değişimi de yapılabilir. Yağ filtresi değişiminin ardından motor için uygun olan ürün, yağ çubuğu çekilerek motora dökülür ve işlem tamamlanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.