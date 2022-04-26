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Modacı Elif Akar Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında? Mağazasının Adı Nedir?
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TIMETURK / YAŞAM / Modacı Elif Akar Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında? Mağazasının Adı Nedir?

Modacı Elif Akar Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında? Mağazasının Adı Nedir?

Son günlerin trend moda mağazalarından Setr-i Zerafet’in sahibi, modacı Elif Akar 1990 yılında Tokat’ta dünyaya gelmiştir. İlk,orta ve lise eğitimlerini yine memleketi olan Tokat’ta başarıyla tamamladı.

1 Saat Önce
2022-04-26 22:03:02
Modacı Elif Akar Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında? Mağazasının Adı Nedir?

Sektöre olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan, 10 yılı aşkındır sektörüne aşina olan ve Setr-i Zerafet markasıyla bu alandaki ilk ticari girişiminde bulunan Elif Akar, Strasbourg Üniversitesi Moda Tasarım bölümü mezunudur.

Modaya olan ilgisinin yanısıra, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif roller alan ve yakın çevresinde çevreye olan duyarlılığı ve hayvan sevgisi ile bilinen Akar, pek çok STK'da gönüllü olarak aktif görev almaktadır.

Memleketi Tokat'ın ardından pek çok büyük şehirde girişim hazırlığında bulunan Elif Akar, mesleğinde kendisini geliştirmek amaçlı gitmiş olduğu İtalya'da ünlü Amerikan modacı Diane Von Fürstenberg ‘ten dikim teknikleri konusunda eğitim almıştır.

Ürünleri ile kendinden çokça söz ettiren ve ünlü modacı Elif Akar'a ait olan Setr-i Zerafet markasının resmi İnstagram Hesabı:

https://instagram.com/setri_zerafett?igshid=YmMyMTA2M2Y= .

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