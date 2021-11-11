Moda tasarımcısı Bahar Korçan hayatını kaybetti

Kariyer hayatı boyunca Tarkan, Sezen Aksu ve Demet Akbağ'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim için kıyafet tasarlayan modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi. 57 yaşındaki Korçan, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.