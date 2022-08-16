Moda Selvim’de Yeni Tesettür Elbise Modelleri Heyecanı

Günümüz tesettür giyimine bakıldığında her çeşit renk ve model türünden oluşan tesettür elbise bulmak mümkün olmaktadır.

Hemen hemen her mevsimde en çok tercih edilen rahat ve özel olarak üretilen tesettür elbise türü farklı farklı modeller olmak üzere sıralanmaktadır.

Modeller

- Düğmeli ve geniş yakası olan elbise modeli

- Fırfırlı desenli elbiseler

- Balon kollu elbiseler

- Büzgü detay içeren kemere sahip tesettür elbiseleri

- Vatkalı omuzu olan elbise modelleri

- Baskılı elbiseler

- Omuzu pile detayına sahip elbise modelleri

- Bağcıklı yapıya sahip elbise modelleri olmak üzere 8 model olarak sıralanmaktadır.

Bu elbise modelleri her mevsimin bunaltan ve terleten sıcağında adeta kurtarıcı ürünler arasına girmektedir. Bu model elbiselerden en çok düz renk olan tesettür elbiseler tercih edilmektedir. Renk seçimine bakıldığında ise mavi renk, lila renk, oranj renk, siyah renk elbiseler müşteriler bazında daha çok tercih edilmektedir. Bu elbise model ve renklerinde çeşit çeşit alıp dolabınızı yenileyebilirsiniz.

Elbiselerde Kumaş Tercihi

Tesettür kıyafetlerinde kumaş seçimi oldukça önem arz etmektedir. Bunun en önemli nedeni ise her sezonda bunaltan ve aşırı sıcak olan vakitlerde giyilen kıyafetlerin kişileri bunaltmadan rahat ve konforlu bir şekilde giymelerini sağlamaktır. Bu yüzden her mevsimde oluşan güneşin ışınlarını içine alan değil, güneşten koruyan ve güneş ışınlarını yansıtan elbiseler tercih edilmektedir. Güneş ışınları iyi yansıtan renklerden olan beyaz rengidir.

Bu yüzden tesettür elbiselerine bakıldığında beyaz renkli elbise modeli sıklıkla tercih edilmektedir. Buna bağlı olarak beyaz rengine yakın olan renk tonları da kullanılmaktadır. Uzun veyahut kısa modelleri, salaş kesiminin konforu ve rahatlığı gün içinde muhafazakar kadınlara güzel ve rahatlık sağlamayı amaçlamaktadır.

Mevsimine Uygun Elbise Tercihinde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Mevsiminde giyilen tesettür elbise seçiminde en çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri hava geçirgenliği yapısına sahip olan elbise kumaş türünün tercih edilmesidir. Hava geçirgenlik yapısına sahip olan tesettür elbise kumaş türleri, giyen kişide terlemeyi önleyerek bunaltıcı olan hava sıcaklığının etkisini en az seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır. Muhafazakar kadınların aradığı model ve ürün dini kaideler çerçevesinde satışa sunulan elbiseler rahatlıkla giyilmektedir.

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