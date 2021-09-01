Moda İkonu, Dilara Alisa'dan Olay Pozlar

Sosyal medyada son dönemde adından sıkça söz ettiren İzmirli Dilara Alisa, Instagram'da elde ettiği başarıyla konuşuluyor. Dilara Alisa, sosyal medyada şıklığı ve zarafetiyle ön plana çıkıyor.

Dilara Alisa , dilaraalisaa İnstagram adıyla uzun zamandır instagramda gündemde. Dilara Alisa İzmirli zengin bir ailenin çocuğudur. Dilara isimli güzellik salonu bulunmaktadır. Kendi güzelliği ile de instagram'ın ünlü isimlerindendir. Profilimde yer alan ailesi ve selfie'leri ile adından söz ettirmektedir. İstanbul'un zengin çocukları arasında yer alan Dilara Alisa Instagram'da elde ettiği başarıyla ve olay pozlarıyla çok konuşuluyor. Ailesi ile yaşantısı birliktelikleri son zamanı en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Dilara Alisa son olarak olay pozlarla gündeme geldi. Instagram hesabından paylaşmış olduğu fotoğraflar çok konuşuldu. Instagram ünlülerinden biri olarak ve dilaraalisaa profil ismini kullanan güzel isim uzun süredir göz önünde olan isimlerden biri ve cemiyetin aranan isimlerinden. Her yaptığı olay olan Dilara Alisa paylaşımları ve kusursuz görünümü ile göz dolduruyor. Pek çok isme de örnek olan kombinleri ile ünlü isim yaza uygun tasarımlar ile şıklığı ve zarafeti aynı zamanda güzellik salonlarında vermiş oldu karelerle de büyük bir ilgi görüyor.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ünlü Instagram fenomeni bikinili, mayolu ve pareolu tasarımlarla da olay pozlar verdi. Daha çok yeni sezonun trendlerini belirleyen isimlerden biri haline geldi. Uzun açık sarı saç tonunu bu yaz tercih eden güzel isim paylaşmış olduğu her kare ile hem güzelliğine hem de ailesi ile birlikte yaşamış olduğu samimiyeti ortaya koyarak özel hayatına dair bilgi vermiş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.