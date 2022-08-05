Moda Firması Taklit Ürünlerin Kurbanı Oldu

Türkiye’nin önde gelen moda firmalarından olan Berel Moda, çeşitli alışveriş sitelerinde ve sosyal ağlarda satışa sunulan taklit ürünlerin kurbanı oldu.

Berel Moda, Trendyol başta olmak üzere çeşitli e-ticaret sitelerinde satışa sunulan taklit ürünler yüzünden zarar ettiğini duyurdu. Özellikle Instagram üzerinden satılan taklit ürünlerin bu zararda büyük payı olduğu belirtildi. BerelModa yaptığı açıklamada satışa sunulan taklit ürünler yüzünden uğradığı toplam zararın 1,5 milyon Türk Lirası olduğunu duyurdu.

Sahte Ürünler Trendyol'unBuybox'ına Girdi

Berel Moda tarafından yapılan açıklamaya göre onlarca sahte ürün Trendyol'unBuybox'ına girdi ve moda devinin yüz binlerce lira zarara uğramasına sebep oldu.

Buybox sistemi, aynı ürünün birden fazla satıcı tarafından satılması durumunda müşteriler için en ideal satıcının belirlenip öne çıkarıldığı bir sistemdir. Sahte ürünlerin satıcıları da bu sistemde orijinal satıcılardan daha yukarıya çıkmayı başararak sahte ürünlerini daha fazla kişiye sattılar.

Sahte ürünlerin satışa sunulması moda devi Berel Moda'nın büyük miktarda zarar etmesine neden oldu. Firmanın açıkladığına göre son zamanlarda Instagram ve benzeri sosyal medya ağlarında da satışa sunulan sahte ürünler yüzünden firmanın zararı katlanarak artmakta. Şimdiye kadar firmanın yaptığı toplam zararın 1,5 milyon Türk Lirası olduğu biliniyor.

Firma her ne kadar kopya ürünlere karşı harekete geçse de farklı ortamlarda satışa sunulan sahte ürünlerin her birini tespit etmek kolay olmuyor. Özellikle çeşitli yöntemler ile Trendyol'unBuybox'ında yükseklere çıkmayı başaran sahte ürünler yüzünden moda devi Berel Moda'nın zararı da giderek artmaya devam ediyor.

Firmanın Marka Değeri Düştü

Berel Moda tarafından satılan ürünlerin kopyalarının kalitesiz materyallerden üretilmiş olması firmanın marka değerinde de düşüşe sebep oldu. Orijinal ürünlere kıyasla daha düşük bir kaliteye sahip olan kopyalar yüzünden şirket sadece zarar etmekle kalmadı ayrıca müşteri de kaybetti.

Her ne kadar Berel Moda satışını yaptığı ürünlerin patent ve tescilini alsa da internet ortamında devam eden satışlar firmayı zarara uğratmaya ve marka değerinde düşüşe sebep olmaya devam ediyor.

Son Zamanların Yükselen Yıldızlarındandı

Berel Moda son zamanlarda yıldızı parlayan moda firmaları arasında yer almaktaydı. Kısa sürede geniş çapta bir başarı yakalayıp çok sayıda müşteriye ulaşan Berel Moda, piyasaya sürdüğü yenilikçi ve kaliteli ürünler ile ön plana çıkmaktaydı. Bu noktada sahte ürünlerin üretilip piyasaya sürülmesi Berel Moda'nın hem zarar etmesine hem de marka değerinin düşmesine sebep oldu.

Bütün bunlara rağmen moda firması istikrarla üretimlerine devam ettiklerini ve sahte ürünleri tespit edip satıştan kaldırmaya çalıştıklarını belirtti. Farklı sosyal ağlarda ve alışveriş sitelerinde satışa sunulan bu sahte ürünlerin her birini tespit etmek zor olsa da moda devi ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

Ürettikleri kaliteli ve yenilikçi ürünler sayesinde uğradıkları zararı kısa bir sürede kapatacaklarına inanan Berel Moda; piyasada dolaşan sahte ürünler yüzünden müşterilerine en kaliteli ürünleri ulaştırmayı amaçlayan firmaların zarara uğramasının üzücü bir durum olduğunu da belirtti.

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https://www.trendyol.com/magaza/moda-berel-m-418902?sst=0