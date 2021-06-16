Mısır akbabası 153 yıl sonra İngiltere'de görüldü

Scilly Adaları'nda 153 yıl sonra görülen Mısır akbabası araştırmacıları heyecanlandırdı.

Gövdesi ve kanat örtüleri beyaz, kanat telekleri siyah olan bu dev yırtıcı kuş, Pazartesi günü Scilly Adaları'nda Pennines Deniz Feneri ve Tresco Adası'nın çam ağaçları üzerinde süzülürken görüldü.

Yetkililer, Mısır akbabasının 153 yıl sonra yeniden İngiltere'de görülmeye başladığını, daha önceden ise 1825 ve 1868'da görüldüğünü açıkladı.

Akbaba, kuş biliminin önde gelen profesörü ve bu bölgedeki kuş aktivitesini izlemekten sorumlu "Scilly Adaları Kuşları" organizasyonunun Yönetim Kurulu Başkanı Will Wagstaff tarafından fark edildi. Akbabaları fotoğraflayan Wagstaff , gördüklerine inanmadığını söyledi.

Şark'ul Avsat Türkçe'nin Bird Life International'dan aktardığı habere göre, dünyada Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Güneybatı Asya arasında dağılmış halde 12 bin ila 38 bin arasında Mısır akbabası kaldı. Scilly Adaları'nda görülen Mısır akbabasının kuzey Fransa'dan geldiğine inanılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.