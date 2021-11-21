DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Osmanlı belgeleri: Mayıs ayında yumurta büyüklüğünde dolu yağdı
Kremlin'den 'Türk dünyası haritası' açıklaması: Merkezi Altay bölgesi olmalıydı
Konya namaz vakitleri 1 aylık (Diyanet)
Bursa namaz vakitleri (Diyanet)
Misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü buldular
Bu besinler prostata iyi geliyor
Bulgaristan: Cumhurbaşkanlığı seçimini Rumen Radev kazandı
Memurlar 1000 TL ek zam istedi; 'Maaşlar eridi'
İstanbul'un en yaşlı ağacı: Doğu Çınarı
Yemek yapan herkes bu püf noktaları bilmeli!
Zonguldak'ta vahşet! Başı bedeninden kopmuş ceset bulundu
Chia tohumu nasıl tüketilmeli?
Libya Başbakanı Dibeybe: Başkanlık için adayım
Derbide 3 puan Fenerbahçe'nin! Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
Chia tohumu kanserli hücre oluşumunu önlüyor

TIMETURK / YAŞAM / Misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü buldular

Misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü buldular

İzmit’te, fiziksel engelli İsmail Görgün (30), dün gece evine misafirliğe gelen iki arkadaşı tarafından bugün öğle saatlerinde salonda ölü bulundu.

2 Saat Önce
2021-11-21 22:07:25
Misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü buldular

Görgün'ün ismi açıklanmayan arkadaşları, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İzmit'te 28 Haziran Mahallesi Mevlevi Sokak'ta yalnız yaşayan fiziksel engelli İsmail Görgün, evine gelen iki arkadaşıyla gece geç saatlere kadar oturdu. Bugün öğle saatlerinde uyanıp evin salonuna gelen iki arkadaş, İsmail Görgün'ün yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde İsmail Görgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

211120211653229137211

Polisin yaptığı incelemenin ardından İsmail Görgün'ün cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Görgün'ün vücudunda darp izine rastlanmazken, olay sırasında evde bulunan iki arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş