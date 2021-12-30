(Minder bizden döşemesi sizden) minder tatlısı nedir ?

Gaziantep’te girişimci ve TatlI ustası Kenan süzerer’ in icadı olan minder tatlısı yiyenleri hayrete düşüyor.

Hatta süzerer “bu tatlıya çok şey borçluyum bana çok şey kattı “ sözlerini kullandı tatlı dükkanında çok fazla geniş yelpazeye sahip tatlılar var katmer , kadayıf , Şam tatlısı ,baklava ama bu tatlıları diğer tatlıcılardan ayıran özellikleri var Kenan süzererin nam-ı diğer tatlıcı keno ‘nun hamuru ve işine farklı bakan bakış açısı hatta bu tatlıların çoğunun patentini almış durumda üstelik bu tatlıların formülünü kiralıyor süzerer “yakın zamanda françayzing şubelerimizi de açıcaz “ dedi .

Peki nerden çıktı bu slogan ? sloganı Kenan süzerer çektiği bi videodan sonra bulmuş bir videosunda şu şekilde bahsediyor süzerer arkadaşlar ile düşünüyorduk ve sıkıldık biride telefona kaydetmiş ben şakalaşırken sonra neden olmasın dedik ve tatlının sloganını bulduk diyor tatlıcı keno yakın zamandada Avrupa'ya açılıcanı ve Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti Kenan süzerer .

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.