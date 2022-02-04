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TIMETURK / YAŞAM / Mimar Başak Cengiz cinayetinde dikkat çeken detay

Mimar Başak Cengiz cinayetinde dikkat çeken detay

Mimar Başak Cengiz'in İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülmesine yönelik hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda Can Göktuğ Boz'un, Başak Cengiz'i adım adım takip etmesine de yer verildi.

2 Saat Önce
2022-02-04 14:28:49
Mimar Başak Cengiz cinayetinde dikkat çeken detay

28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'in, samuray kılıcıyla öldürülmesine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

Raporun detayları kan dondurucuydu. Genç mimar Başak Cengiz evine doğru yürürken takip edildiğinden şüphelendi. O anda durdu ve 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'un bulunduğu karşı kaldırıma dikkatle baktı. Yani maktul, katiliyle göz göze geldi ancak olacaklardan habersizdi.

Dikkat çeken 29 saniye detayı

Bilirkişi raporunda Can Göktuğ Boz'un, Başak Cengiz'i adım adım takip etmesine de yer verildi. Dakikalar geçtikçe aradaki mesafe azaldı.

Genç mimarın samuray kılıcıyla saldırıya uğradığında, sanık Boz'un duraksamadan eyleme devam etmesi de raporda yer aldı. O eylem tam 29 saniye sürdü.

Başak Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. .

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