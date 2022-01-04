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TIMETURK / YAŞAM / MİM-SİN Kooperatifi'nin 26 yıllık sorunu Özhaseki Bakan'ın gayretleri ile çözüldü

MİM-SİN Kooperatifi'nin 26 yıllık sorunu Özhaseki Bakan'ın gayretleri ile çözüldü

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin destek ve gayretleri ile Kayseri MİMSİN Konut Yapı Kooperatifinin 26 yıllık tapu davasının çözüldüğü söyledi.

3 Saat Önce
2022-01-04 14:51:00
MİM-SİN Kooperatifi'nin 26 yıllık sorunu Özhaseki Bakan'ın gayretleri ile çözüldü

Konuyla alakalı açıklama yaparak Mehmet Özhaseki Bakan'a teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Dün Mehmet Özhaseki Bakanımızdan güzel bir haber aldık. Bunun üzerine Mim – Sin Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Hökelek ve yönetim kurulu ile birlikte bu konuyu değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği üzere Mim-Sin Yapı Kooperatifi yaklaşık 26 yıldır devam eden bir dava nedeniyle mağdur durumdaydı. 3600 kişiyi ilgilendiren ve 1200 kişinin de tapu alması ile ilgili bir konuydu. Mehmet Özhaseki Bakanımız yıllardır Kayseri için emek vermiş bir Belediye Başkanı. Şimdi de Ankara'da hizmetleri ile destek veriyor. Kendisi kişisel gayretleri ile TOKİ ile uzlaşmayı sağlayarak Mim–Sin'in sonunu dün itibariyle uzlaşmayla çözmüş oldu. 1200 vatandaşımız evlerinin tapusuna kavuşacak. Toplamda da 3600 kişi bu mağduriyetten kurtulmuş olacak. En başta Sayın Bakanımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. TOKİ Başkanımıza Ziraat Bankası Genel Müdürümüze de, Mimsin Kooperatif başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Mim–Sin Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Hökelek ise, "Öncelikle başkanımıza ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Haseki bakanımızın gayretleri ve çalışmaları ile 1200 dairemizin tapusunu veriyoruz. Kendilerine bu güzel çalışma için teşekkür ederim." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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