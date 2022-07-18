Milyonerlik kısa sürdü! Parayı bulunca karısını bıraktı! Şimdi lağım sularında yaşıyor!

Kayseri'de hamallık yapan 54 yaşındaki Mustafa Oytun'un hayatı oynadığı kazı kazandan 7,5 milyar lira ikramiye kazanması sonrası değişti. Milyarder olduktan sonra gönlünü başka bir kadına kaptıran Oytun, parayı 8 yılda bitirdi. Oytun, şimdi zihinsel engelli oğluyla lağım basan dairede yaşıyor.

Hamallık yapan Mustafa Oytun 1998 yılında kazı kazan oynadı.

Kazıdığı ilk kupon boş çıkan Oytun'a, ikinci kuponda 7,5 milyar lira çıktı. Sevinçle şubeye giderek ikramiyesini alan Oytun, ilk olarak kendisine ev satın aldı.

Kısa sürede yaşam kalitesi artan Oytun, bu sırada evli olmasına rağmen gönlünü başka bir kadına kaptırdı. Aşık olduğu kadınla paraları harcayan adamın milyonerliği ise fazla sürmedi.

ENGELLİ OYLUYLA BİRLİKTE LAĞIM BASAN DAİREDE YAŞIYOR

Sabah'tan Ali Altuntaş'ın haberine göre tüm parası biten Mustafa Oytun, bir aydır zihinsel engelli oğluyla birlikte bodrum katta sürekli lağım basan bir dairede yaşıyordu. Kısmi felç geçirip sakat kalan ve engelli maaşı ile geçinebilen Oytun'un kaldığı bodrum kattaki kiralık evi, patlayan borulardan akan lağım sularıyla adeta göle döndü.

BELEDİYE EKİBİ LAĞIMI TAHLİYE ETTİ

Mahalleyi saran kokular üzerine komşuları durumu belediye bildirdi. Oğluyla bir aydır çok kötü şartlar altında yaşayan Mustafa Oytun'un evine Melikgazi Belediyesi ekip gönderdi. Belediye ekibi eve dolan lağımı tahliye ederek dezenfekte çalışması yaptı.

"HAZIRA DAĞ DAYANMAZ, DEDİKLERİ GİBİ OLDU"

Mustafa Oytun, "O zamanlar aşık olduğum kadın bana neredeyse her gün kuşbaşı et ile kıyma aldırırdı. 8 yıl kendimize ziyafet çektik. Hazıra dağ dayanmaz derlermiş, dedikleri gibi oldu. Sonra paramız bitti. Son olarak elimde kalan daireyi de sattık ve onun da parasını harcadık. Şimdi kafam rahat. Bulursam yiyorum, bulamazsam yatıyorum. Fakirlik hepsinden iyi. Dünya malı dünyada kalır" dedi.

"SEVDİĞİNİ ZANNETTİĞİM KADIN, PARA BİTİNCE TERK ETTİ"

Aşık olduğu kadının tüm isteklerini yerine getirdiğini belirten Oytun, "Beni sevdiğini zannettiğim kadın, 8 yılın sonunda para bitince terk etti. Meğer benimle param için berabermiş. Para bitti, aşk bitti ve herkes kendi yoluna gitti.

"YEDİĞİM ETLER NEDENİYLE KISMİ FELÇ GEÇİRDİM"

Piyangonun parası kimseye hayır getirmiyormuş onu öğrendim. Şimdi ilk başladığım yerde bile değilim. Eskiden hamallık yapıyordum, şu an onu da yapamıyorum. O yediğim etler nedeniyle yüksek tansiyon olup kısmi felç geçirdim." diye konuştu.