Milyon Fest Fethiye iptal mi edildi? Milyon Fest Festivali neden iptal edildi? Milyonfest yapılmayacak mı? 2022 Milyonfest ne zaman? Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılması planlanan dev müzik festivali ile ilgili gelen haber müzik tutkunlarını üzdü. Milyon Fest Fethiye Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan dev müzik organizasyonuna binlerce kişinin katılması bekleniyordu. Milyon Fest Fethiye festivalinin neden iptal edildiği ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Milyon Fest Fethiye iptal mi edildi? Milyon Fest Festivali neden iptal edildi? Milyonfest yapılmayacak mı? 2022 Milyonfest ne zaman? soruları şu sıralar müzik severler tarafıdan soruluyor. Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmesinin yankıları henüz devam ederken bir festival iptali haberi daha geldi. Muğla Fethiye'de bu ul ikincisi düzenlenecek olan ve on binlerce kişinin katılması beklenen Milyon Fest Festivali ile ilgili Muğla Valiliği'nden kritik bir karar geldi.

Milyon Fest Fethiye konserleri ertelendi mi?

Muğla Valiliği 1-4 Eylül günleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan dev müzik etkinliğinin iptal edildiğini açıkladı. Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Türkiye'nin en büyük müzik festivallerinden biri olan dev müzik organizasyonun neden iptal edildiği ise merak konusu.

Milyon Fest Festivali neden iptal edildi?

Türkiye'nin en geniş katılımlı müzik festivali olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Milyon Fest Fethiye'ye bu sene 16 sanatçının katılımı planlanmıştı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, iptal kararına ilişkin yaptığı açıklamada “Alınan kararın gerekçesi yok" dedi.

Milyonfest yapılmayacak mı?

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Milyon Fest Fethiye'nin iptal edilmesine ilişkin “Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı'nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi'nin İnlice Plajı'ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum” dedi.

Zeytinli Rock Festivali yasaklanmıştı

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Zeytinli Rock Festivali, Burhaniye Kaymakamlığı'nın yasak kararına çarpmış, her yıl binlerce gencin akın ettiği festivalin yasaklanmasına tepki yağmıştı. Yasak kararı mahkemeye taşınmış, organizatörler, festivalin 22-25 Eylül tarihine ertelendiğini duyurmuştu.

Milyon Yapım hakkında

Kurulduğu 2010 yılından beri Türkiye'de müzik, festival ve eğlence sektörüne yön veren Milyon Yapım, ilk olarak 2014 yılında Zeytinli Rock Festivali'ni düzenleyerek Türkiye'nin en uzun soluklu festival maratonuna start verdi.

Her yıl “Milyonfest” adı altında Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce sanatçıyı yüzbinlerce müzikseverle bir araya getiren Milyon Yapım, Türk rock müziğinin efsane festivali konumuna gelen Zeytinli Rock Festivali'nin yanı sıra Kuşadası Gençlik Festivali, Çukurova Rock Festivali, Samsun Gençlik Festivali, Milyonfest İstanbul, Milyonfest Ankara, Milyonfest İzmir, Milyonfest Eskişehir, Milyonfest Mersin/Erdemli, Milyonfest Hatay/Arsuz, Milyonfest Fethiye, Eskifest , Milyonfest Kayseri festivallerini düzenlemiştir. Milyon Yapım ayrıca, tüm planlamasını gerçekleştirdiği Milyonfest Dalaman'ı franchise vererek, Türkiye'de ilk franchise festivale de imzasını attı.

Bünyesinde Arpej Yapım, Milyon TV, Milyon Bilet, Yüzdeyüz Müzik, Yüzdeyüz Film, Toilogi Lojistik, Genç Milyon İK şirketlerinin yer aldığı Milyon Yapım, 2018 yılında Mersin Erdemli'de 101 dönüm üzerine kurulu Milyon Beach Erdemli, İstanbul Kilyos'ta 140 dönüm üzerine kurulu Milyon Beach Kilyos, Balıkesir Edremit'te 3500 kişilik Altınoluk Amfi Tiyatro, Ankara Bahçelievler'de 3000 kişilik performans mekânı Milyon Performance Hall işletmelerini de faaliyete geçirdi.