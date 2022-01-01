Millipiyango On Numara sonuçları nasıl sorgulanır? Millipiyango On Numara sonuçları nereden sorgulanır? Millipiyango On Numara sonuçları sorgulama

Milli Piyango Online'da Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen On Numara, bu akşam 20:00'de çekildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 2, 3, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 32, 35, 36, 41, 43, 46, 51, 54, 59, 68, 77 ve 79 oldu.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.