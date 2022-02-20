Milli sporcunun aşk paylaşımı olay oldu

Milli voleybolcu Simge Aköz sevgilisi Berkay Ateş'in doğum gününü kutladı.

Sadakatsiz'in yıldızı Berkay Ateş bie süredür milli voleybolcumuz Simge Aköz ile aşk yaşıyor. İlişkilerini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çiftten ilk kez aşk paylaşımı geldi. Milli sporcumuz Simge Aköz, sosyal medya hesabından sevgilisi Berkay Ateş'in doğum gününü Instagram hesabından kutladı.

Sevgilisi Berkay Ateş'in doğum gününde birlikte bir karelerini paylaşan Simge Aköz paylaşımında "İyi ki" notunu düştü. Paylaşıma ünlü oyuncu Berkay Ateş kalp emojisi atarken, milli sporcumuz Ebrar Karakurt da "Allah nazarlardan saklasın amin" yorumunu yaptı.

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