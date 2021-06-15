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Milli Savunma'nın da bir 'Bedeli' var

Geçen yıl 12.028 yedek subay, 19.325 yedek astsubay, 419.925 erbaş/er toplam 451 bin 278 yükümlü silahaltına alınırken dövizle Askerlik Hizmeti kapsamında 16.034.231 avro gelir elde edildi

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15.06.2021 22:32:02
Milli Savunma'nın da bir 'Bedeli' var

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi çerçevesinde yapılan her türlü harcama farklı yetki ve sorumluluklarla, belirli aşamalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığının mali kontrol ve denetimine tabi tutulmaktadır.

Bu bilgiler ışıgında Milli Savunma Bakanlığı'nın 2020 yılı faaliyet Raporu'ndan bazı bilgileri sözlerle paylaşmak istedik:

Askere alınanların sayısı

2020 yılında 12.028 yedek subay, 19.325 yedek astsubay, 419.925 erbaş/er olmak üzere
toplam 451.278 yükümlü silahaltına alınmıştır.

Bedelliden sağlanan gelir

Dövizle Askerlik Hizmeti kapsamında; 2020 yılında toplam 3.543 vatandaşımız 81 ülkeden uzaktan eğitimini tamamlamış, bunlardan 2.894 yükümlünün yatırdığı döviz tutarı ile 16.034.231 avro gelir elde edilmiştir.

2020 yılı itibarıyla personel durumu

Sivil Personel Toplamı: 38.486
Askeri Personel Toplamı: 456.064

Millî Savunma Üniversitesi
Üniversite; 3 Harp Okulu, 4 Astsubay Meslek Yüksekokulu, 4 Harp
Enstitüsü, 6 Araştırma Enstitüsü ile faaliyetlerini sürdürmektedir

2020 Dönemine Ait Ödenek ve Harcama Bilgileri (TL)

Başlangıç ödeneği   Yıl sonu ödeneği    Harcama
53.859.342.000         61.270.706.856       61.875.316.815


2020'de Yapılan Harcamaların Dağılımı (Milyon TL)

Personel Giderleri: 31.342
SGK Devlet Primi Giderleri: 4.658
Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 24.407
Cari Transferler: 1.280
Sermaye Giderleri: 174
Sermaye Transferi: 14

Savunma Bütçesinden yardım yapılan dernekler 2020 (TL)

Türkiye Emekli Subaylar Derneği: 150.000
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği : 225.000
Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği: 150.000
Türkiye Muharip Gaziler Derneği; 150.000
Toplam: 675.000

Milli Savunma Bakanlığı'nda Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren şu isimler görev almıştır.
İşte bakanların tam listesi:

Nurettin Canikli
19.07.2017 - 10.07.2018

Fikri IŞIK
24.05.2016 - 19.07.2017

İsmet Yılmaz
07.07.2011 - 03.07.2015 / 24.11.2015 - 24.05.2016
M. Vecdi GÖNÜL
18.10.2002 – 06.07.2011 / 03.07.2015 - 23.11.2015

Sabahattin ÇAKMAKOĞLU
28.05.1999 - 19.11.2002

Hikmet Sami TÜRK
11.01.1999 - 28.05.1999

İsmet SEZGİN
30.06.1997 - 11.01.1999

Turhan TAYAN
28.06.1996 - 30.06.1997

M.Oltan SUNGURLU
06.03.1996 - 28.06.1996

Vefa TANIR
05.10.1995 - 06.03.1996

Mehmet GÖLHAN
24.10.1993 - 05.10.1995

Nevzat AYAZ
20.11.1991 - 24.10.1993

H.Barlas DOĞU
23.06.1991 - 20.11.1991

Mehmet YAZAR
01.03.1991 - 23.06.1991

Hüsnü DOĞAN
28.10.1990 - 22.02.1991

Güneş TANER
19.10.1990 - 28.10.1990/Vekaleten

İ.Safa GİRAY
30.03.1989 - 19.10.1990

Ercan VURALHAN
21.12.1987 - 30.03.1989

Zeki YAVUZTÜRK
13.12.1983 - 21.12.1987

Ümit Haluk BAYÜLKEN
20.09.1980 - 13.12.1983

Ahmet İhsan BİRİNCİOĞLU
12.11.1979 - 12.09.1980

Neşet AKMANDOR
16.01.1979 - 12.11.1979

Turhan KAPANLI
01.11.1977 - 05.01.1978

Cihat BİLGEHAN
14.10.1977 - 28.10.1977/Vekaleten

Sadettin BİLGİÇ
21.07.1977 - 18.10.1977

Hasan Esat IŞIK
26.01.1974 - 17.11.1974/21.06.1977 - 21.07.1977/05.01.1978 - 16.01.1979

Mehmet İZMEN
22.05.1972 - 15.04.1973

Ferit MELEN
26.03.1971 - 22.05.1972/31.03.1975 - 21.06.1977

Ahmet TOPALOĞLU
27.10.1965 - 26.03.1971

Mustafa Hazım DAĞLI
10.08.1965 - 27.10.1965

Hasan DİNÇER
20.02.1965 - 10.08.1965

İlhami SANCAR
20.11.1961 - 20.02.1965/15.04.1973 - 26.01.1974/17.11.1974 - 31.03.1975

Cemal GÜRSEL
30.05.1960 - 09.06.1960

Muzaffer ALANKUŞ
05.01.1961 - 03.07.1961

Hüseyin ATAMAN
22.10.1960 - 05.01.1961

Fahrettin ÖZDİLEK
09.06.1960 - 22.10.1960

Hasan Şemi ERGİN
28.07.1957 - 19.01.1958

Adnan MENDERES
09.12.1955 - 28.07.1957/Vekaleten

Mehmet Fuad KÖPRÜLÜ
15.09.1955 - 09.12.1955

İbrahim Ethem MENDERES
17.05.1954 - 15.09.1955/19.01.1958 - 27.05.1960

Kenan YILMAZ
01.11.1953 - 17.05.1954

Ali Seyfi KURTBEK
10.11.1952 - 01.11.1953

Ahmet Hulusi KÖYMEN
09.03.1951 - 10.11.1952


Refik Şevket İNCE
22.05.1950 - 09.03.1951

Hüseyin Hüsnü ÇAKIR
10.06.1948 - 22.05.1950

Hasan SAKA
05.06.1948 - 10.06.1948

Münir BİRSEL
05.09.1947 - 05.06.1948

Cemil Cahit TOYDEMİR
07.08.1946 - 05.09.1947

Ali Rıza ARTUNKAL
12.11.1941 - 07.08.1946

Saffet ARIKAN
05.04.1940 - 12.11.1941

Ahmet Naci TINAZ
18.01.1939 - 05.04.1940

Zekai APAYDIN
29.12.1930 - 01.03.1935

Mustafa Abdülhalik RENDA
01.11.1927 - 25.12.1930

Mehmet Recep PEKER
04.03.1925 - 01.11.1927

Ali Fethi OKYAR
22.11.1924 - 03.03.1925

Orgeneral Kazım ÖZALP
10.01.1922 - 21.11.1924/01.03.1935 - 18.01.1939

İbrahim Refet BELE
05.08.1921 - 10.01.1922

Mareşal Mustafa Fevzi ÇAKMAK
03.05.1920 - 05.08.1921

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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