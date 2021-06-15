Milli Savunma'nın da bir 'Bedeli' var

Geçen yıl 12.028 yedek subay, 19.325 yedek astsubay, 419.925 erbaş/er toplam 451 bin 278 yükümlü silahaltına alınırken dövizle Askerlik Hizmeti kapsamında 16.034.231 avro gelir elde edildi

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi çerçevesinde yapılan her türlü harcama farklı yetki ve sorumluluklarla, belirli aşamalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığının mali kontrol ve denetimine tabi tutulmaktadır.

Bu bilgiler ışıgında Milli Savunma Bakanlığı'nın 2020 yılı faaliyet Raporu'ndan bazı bilgileri sözlerle paylaşmak istedik:

Askere alınanların sayısı

2020 yılında 12.028 yedek subay, 19.325 yedek astsubay, 419.925 erbaş/er olmak üzere

toplam 451.278 yükümlü silahaltına alınmıştır.

Bedelliden sağlanan gelir

Dövizle Askerlik Hizmeti kapsamında; 2020 yılında toplam 3.543 vatandaşımız 81 ülkeden uzaktan eğitimini tamamlamış, bunlardan 2.894 yükümlünün yatırdığı döviz tutarı ile 16.034.231 avro gelir elde edilmiştir.

2020 yılı itibarıyla personel durumu

Sivil Personel Toplamı: 38.486

Askeri Personel Toplamı: 456.064

Millî Savunma Üniversitesi

Üniversite; 3 Harp Okulu, 4 Astsubay Meslek Yüksekokulu, 4 Harp

Enstitüsü, 6 Araştırma Enstitüsü ile faaliyetlerini sürdürmektedir

2020 Dönemine Ait Ödenek ve Harcama Bilgileri (TL)

Başlangıç ödeneği Yıl sonu ödeneği Harcama

53.859.342.000 61.270.706.856 61.875.316.815



2020'de Yapılan Harcamaların Dağılımı (Milyon TL)

Personel Giderleri: 31.342

SGK Devlet Primi Giderleri: 4.658

Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 24.407

Cari Transferler: 1.280

Sermaye Giderleri: 174

Sermaye Transferi: 14

Savunma Bütçesinden yardım yapılan dernekler 2020 (TL)

Türkiye Emekli Subaylar Derneği: 150.000

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği : 225.000

Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği: 150.000

Türkiye Muharip Gaziler Derneği; 150.000

Toplam: 675.000

Milli Savunma Bakanlığı'nda Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren şu isimler görev almıştır.

İşte bakanların tam listesi:

Nurettin Canikli

19.07.2017 - 10.07.2018

Fikri IŞIK

24.05.2016 - 19.07.2017

İsmet Yılmaz

07.07.2011 - 03.07.2015 / 24.11.2015 - 24.05.2016

M. Vecdi GÖNÜL

18.10.2002 – 06.07.2011 / 03.07.2015 - 23.11.2015

Sabahattin ÇAKMAKOĞLU

28.05.1999 - 19.11.2002

Hikmet Sami TÜRK

11.01.1999 - 28.05.1999

İsmet SEZGİN

30.06.1997 - 11.01.1999

Turhan TAYAN

28.06.1996 - 30.06.1997

M.Oltan SUNGURLU

06.03.1996 - 28.06.1996

Vefa TANIR

05.10.1995 - 06.03.1996

Mehmet GÖLHAN

24.10.1993 - 05.10.1995

Nevzat AYAZ

20.11.1991 - 24.10.1993

H.Barlas DOĞU

23.06.1991 - 20.11.1991

Mehmet YAZAR

01.03.1991 - 23.06.1991

Hüsnü DOĞAN

28.10.1990 - 22.02.1991

Güneş TANER

19.10.1990 - 28.10.1990/Vekaleten

İ.Safa GİRAY

30.03.1989 - 19.10.1990

Ercan VURALHAN

21.12.1987 - 30.03.1989

Zeki YAVUZTÜRK

13.12.1983 - 21.12.1987

Ümit Haluk BAYÜLKEN

20.09.1980 - 13.12.1983

Ahmet İhsan BİRİNCİOĞLU

12.11.1979 - 12.09.1980

Neşet AKMANDOR

16.01.1979 - 12.11.1979

Turhan KAPANLI

01.11.1977 - 05.01.1978

Cihat BİLGEHAN

14.10.1977 - 28.10.1977/Vekaleten

Sadettin BİLGİÇ

21.07.1977 - 18.10.1977

Hasan Esat IŞIK

26.01.1974 - 17.11.1974/21.06.1977 - 21.07.1977/05.01.1978 - 16.01.1979

Mehmet İZMEN

22.05.1972 - 15.04.1973

Ferit MELEN

26.03.1971 - 22.05.1972/31.03.1975 - 21.06.1977

Ahmet TOPALOĞLU

27.10.1965 - 26.03.1971

Mustafa Hazım DAĞLI

10.08.1965 - 27.10.1965

Hasan DİNÇER

20.02.1965 - 10.08.1965

İlhami SANCAR

20.11.1961 - 20.02.1965/15.04.1973 - 26.01.1974/17.11.1974 - 31.03.1975

Cemal GÜRSEL

30.05.1960 - 09.06.1960

Muzaffer ALANKUŞ

05.01.1961 - 03.07.1961

Hüseyin ATAMAN

22.10.1960 - 05.01.1961

Fahrettin ÖZDİLEK

09.06.1960 - 22.10.1960

Hasan Şemi ERGİN

28.07.1957 - 19.01.1958

Adnan MENDERES

09.12.1955 - 28.07.1957/Vekaleten

Mehmet Fuad KÖPRÜLÜ

15.09.1955 - 09.12.1955

İbrahim Ethem MENDERES

17.05.1954 - 15.09.1955/19.01.1958 - 27.05.1960

Kenan YILMAZ

01.11.1953 - 17.05.1954

Ali Seyfi KURTBEK

10.11.1952 - 01.11.1953

Ahmet Hulusi KÖYMEN

09.03.1951 - 10.11.1952



Refik Şevket İNCE

22.05.1950 - 09.03.1951

Hüseyin Hüsnü ÇAKIR

10.06.1948 - 22.05.1950

Hasan SAKA

05.06.1948 - 10.06.1948

Münir BİRSEL

05.09.1947 - 05.06.1948

Cemil Cahit TOYDEMİR

07.08.1946 - 05.09.1947

Ali Rıza ARTUNKAL

12.11.1941 - 07.08.1946

Saffet ARIKAN

05.04.1940 - 12.11.1941

Ahmet Naci TINAZ

18.01.1939 - 05.04.1940

Zekai APAYDIN

29.12.1930 - 01.03.1935

Mustafa Abdülhalik RENDA

01.11.1927 - 25.12.1930

Mehmet Recep PEKER

04.03.1925 - 01.11.1927

Ali Fethi OKYAR

22.11.1924 - 03.03.1925

Orgeneral Kazım ÖZALP

10.01.1922 - 21.11.1924/01.03.1935 - 18.01.1939

İbrahim Refet BELE

05.08.1921 - 10.01.1922

Mareşal Mustafa Fevzi ÇAKMAK

03.05.1920 - 05.08.1921

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.