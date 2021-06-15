Milli Savunma'nın da bir 'Bedeli' var
Geçen yıl 12.028 yedek subay, 19.325 yedek astsubay, 419.925 erbaş/er toplam 451 bin 278 yükümlü silahaltına alınırken dövizle Askerlik Hizmeti kapsamında 16.034.231 avro gelir elde edildi
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi çerçevesinde yapılan her türlü harcama farklı yetki ve sorumluluklarla, belirli aşamalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığının mali kontrol ve denetimine tabi tutulmaktadır.
Bu bilgiler ışıgında Milli Savunma Bakanlığı'nın 2020 yılı faaliyet Raporu'ndan bazı bilgileri sözlerle paylaşmak istedik:
Askere alınanların sayısı
2020 yılında 12.028 yedek subay, 19.325 yedek astsubay, 419.925 erbaş/er olmak üzere
toplam 451.278 yükümlü silahaltına alınmıştır.
Bedelliden sağlanan gelir
Dövizle Askerlik Hizmeti kapsamında; 2020 yılında toplam 3.543 vatandaşımız 81 ülkeden uzaktan eğitimini tamamlamış, bunlardan 2.894 yükümlünün yatırdığı döviz tutarı ile 16.034.231 avro gelir elde edilmiştir.
2020 yılı itibarıyla personel durumu
Sivil Personel Toplamı: 38.486
Askeri Personel Toplamı: 456.064
Millî Savunma Üniversitesi
Üniversite; 3 Harp Okulu, 4 Astsubay Meslek Yüksekokulu, 4 Harp
Enstitüsü, 6 Araştırma Enstitüsü ile faaliyetlerini sürdürmektedir
2020 Dönemine Ait Ödenek ve Harcama Bilgileri (TL)
Başlangıç ödeneği Yıl sonu ödeneği Harcama
53.859.342.000 61.270.706.856 61.875.316.815
2020'de Yapılan Harcamaların Dağılımı (Milyon TL)
Personel Giderleri: 31.342
SGK Devlet Primi Giderleri: 4.658
Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 24.407
Cari Transferler: 1.280
Sermaye Giderleri: 174
Sermaye Transferi: 14
Savunma Bütçesinden yardım yapılan dernekler 2020 (TL)
Türkiye Emekli Subaylar Derneği: 150.000
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği : 225.000
Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği: 150.000
Türkiye Muharip Gaziler Derneği; 150.000
Toplam: 675.000
Milli Savunma Bakanlığı'nda Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren şu isimler görev almıştır.
İşte bakanların tam listesi:
Nurettin Canikli
19.07.2017 - 10.07.2018
Fikri IŞIK
24.05.2016 - 19.07.2017
İsmet Yılmaz
07.07.2011 - 03.07.2015 / 24.11.2015 - 24.05.2016
M. Vecdi GÖNÜL
18.10.2002 – 06.07.2011 / 03.07.2015 - 23.11.2015
Sabahattin ÇAKMAKOĞLU
28.05.1999 - 19.11.2002
Hikmet Sami TÜRK
11.01.1999 - 28.05.1999
İsmet SEZGİN
30.06.1997 - 11.01.1999
Turhan TAYAN
28.06.1996 - 30.06.1997
M.Oltan SUNGURLU
06.03.1996 - 28.06.1996
Vefa TANIR
05.10.1995 - 06.03.1996
Mehmet GÖLHAN
24.10.1993 - 05.10.1995
Nevzat AYAZ
20.11.1991 - 24.10.1993
H.Barlas DOĞU
23.06.1991 - 20.11.1991
Mehmet YAZAR
01.03.1991 - 23.06.1991
Hüsnü DOĞAN
28.10.1990 - 22.02.1991
Güneş TANER
19.10.1990 - 28.10.1990/Vekaleten
İ.Safa GİRAY
30.03.1989 - 19.10.1990
Ercan VURALHAN
21.12.1987 - 30.03.1989
Zeki YAVUZTÜRK
13.12.1983 - 21.12.1987
Ümit Haluk BAYÜLKEN
20.09.1980 - 13.12.1983
Ahmet İhsan BİRİNCİOĞLU
12.11.1979 - 12.09.1980
Neşet AKMANDOR
16.01.1979 - 12.11.1979
Turhan KAPANLI
01.11.1977 - 05.01.1978
Cihat BİLGEHAN
14.10.1977 - 28.10.1977/Vekaleten
Sadettin BİLGİÇ
21.07.1977 - 18.10.1977
Hasan Esat IŞIK
26.01.1974 - 17.11.1974/21.06.1977 - 21.07.1977/05.01.1978 - 16.01.1979
Mehmet İZMEN
22.05.1972 - 15.04.1973
Ferit MELEN
26.03.1971 - 22.05.1972/31.03.1975 - 21.06.1977
Ahmet TOPALOĞLU
27.10.1965 - 26.03.1971
Mustafa Hazım DAĞLI
10.08.1965 - 27.10.1965
Hasan DİNÇER
20.02.1965 - 10.08.1965
İlhami SANCAR
20.11.1961 - 20.02.1965/15.04.1973 - 26.01.1974/17.11.1974 - 31.03.1975
Cemal GÜRSEL
30.05.1960 - 09.06.1960
Muzaffer ALANKUŞ
05.01.1961 - 03.07.1961
Hüseyin ATAMAN
22.10.1960 - 05.01.1961
Fahrettin ÖZDİLEK
09.06.1960 - 22.10.1960
Hasan Şemi ERGİN
28.07.1957 - 19.01.1958
Adnan MENDERES
09.12.1955 - 28.07.1957/Vekaleten
Mehmet Fuad KÖPRÜLÜ
15.09.1955 - 09.12.1955
İbrahim Ethem MENDERES
17.05.1954 - 15.09.1955/19.01.1958 - 27.05.1960
Kenan YILMAZ
01.11.1953 - 17.05.1954
Ali Seyfi KURTBEK
10.11.1952 - 01.11.1953
Ahmet Hulusi KÖYMEN
09.03.1951 - 10.11.1952
Refik Şevket İNCE
22.05.1950 - 09.03.1951
Hüseyin Hüsnü ÇAKIR
10.06.1948 - 22.05.1950
Hasan SAKA
05.06.1948 - 10.06.1948
Münir BİRSEL
05.09.1947 - 05.06.1948
Cemil Cahit TOYDEMİR
07.08.1946 - 05.09.1947
Ali Rıza ARTUNKAL
12.11.1941 - 07.08.1946
Saffet ARIKAN
05.04.1940 - 12.11.1941
Ahmet Naci TINAZ
18.01.1939 - 05.04.1940
Zekai APAYDIN
29.12.1930 - 01.03.1935
Mustafa Abdülhalik RENDA
01.11.1927 - 25.12.1930
Mehmet Recep PEKER
04.03.1925 - 01.11.1927
Ali Fethi OKYAR
22.11.1924 - 03.03.1925
Orgeneral Kazım ÖZALP
10.01.1922 - 21.11.1924/01.03.1935 - 18.01.1939
İbrahim Refet BELE
05.08.1921 - 10.01.1922
Mareşal Mustafa Fevzi ÇAKMAK
03.05.1920 - 05.08.1921
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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