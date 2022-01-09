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TIMETURK / YAŞAM / MHP'li yöneticilerden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

MHP'li yöneticilerden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Melikgazi İlçe Başkanı Av. Enes Ertuğrul Kalın ve yöneticileri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

17 Dakika Önce
2022-01-09 11:04:04
MHP'li yöneticilerden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Türkiye'yi daha iyi bir geleceğe taşımak için, hep birlikte çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri hepimizin. Kayseri huzur, güven ve sağduyulu bir şehirdir. Elimizden geldiğince istişareli bir biçimde ilçemizin daha güzel bir hale gelmesini sağlayacağız. Rabbim hepimizi hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Misafirperverliği için Başkan Dr. Palancıoğlu'na teşekkür eden Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak'ta birlikte güçlü bir şekilde Kayseri için ne yapılması gerekiyorsa, her şeye hazır olduklarını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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