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Mevlüt Çavuşoğlu: 172 bin vatandaşımız dün Bulgaristan’a giriş yaptı
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TIMETURK / YAŞAM / Mevlüt Çavuşoğlu: 172 bin vatandaşımız dün Bulgaristan’a giriş yaptı

Mevlüt Çavuşoğlu: 172 bin vatandaşımız dün Bulgaristan’a giriş yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirmek isteyen 172 bin Türk vatandaşının Bulgaristan'a giriş yaptığını söyledi.

40 Dakika Önce
2021-07-19 10:37:39
Mevlüt Çavuşoğlu: 172 bin vatandaşımız dün Bulgaristan’a giriş yaptı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin Twitter'dan yaptığı gurbetçilere yönelik duyurusunu alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Büyükelçiliğin, sınır kapılarında yardıma hazır olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bu bayram bir arada olacağız. Türkiye'ye seyahat etmekte olan 172 bin vatandaşımız dün Bulgaristan'a giriş yaptı. Büyükelçiliğimiz sınır kapılarında yardıma hazır. Bulgar makamlarına işbirliği için teşekkür ediyorum. Yol uzun, hasret yoğun. Sizlerin farkındayız. Yolunuz açık olsun" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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