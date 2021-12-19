DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hamas ve İslami Cihad: Gazze'de sosyal patlama olabilir
TOGG logosu neden değişti?
Amasya’da kaza: 1'i AFAD personeli 3 ölü
Ayılara ve kurtlara kötü haber!
iPhone 11 ne özellikleri var? iPhone 11 özellikleri ve fiyatı
Özel güvenlik sektöründe küçülme yaşanabilir
İçişleri: Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli yaşıyor
2022 DGS sınavı ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı tarihi
Mevlan da göçmen... 10 yaşında yollara düştü
ABD, Ayn-el Esed üssündeki teçhizatı Irak ordusuna devretti
Biden'dan yeni gaf: 'Başkan Kamala Harris'
Kardeşlerim 33. bölüm kesintisiz izle | Kardeşlerim 33. bölüm tek parça hd izle!
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maçta kim kırmızı kart gördü?
İzmir'de maden ocağında göçük; 22 yaralı
TUSAŞ’tan uydu ihracatı açıklaması

TIMETURK / YAŞAM / Mevlan da göçmen... 10 yaşında yollara düştü

Mevlan da göçmen... 10 yaşında yollara düştü

Doğduğu yeri terk edip yollara düştüğünde henüz 10 yaşındaydı... Mevlana da bir göçmendi.

1 Saat Önce
2021-12-19 00:21:53
Mevlan da göçmen... 10 yaşında yollara düştü

Üsküdar Üniversitesi ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen İnsan Hakları Bağlamında Göç ve Mültecilik Paneli'nde konuşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Mevlana'nın göçmenlik hayatı hakkında şu bilgileri verdi:

 

“Dünyada büyük göç dalgaları yaşandı. Afrika'dan zorunlu göçler oldu. Şu an Amerika'daki siyahi nüfusun hepsi oranın yerlisi değil. Ülkelerinden kaçırılan ve köleleştirilen insanlar var. Şu an Avrupa nüfusunda da önemli bir göç var. En büyük göç kavşağının da Anadolu olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu'da müthiş bir genetik havuz var. Bütün genler gelmiş ve Anadolu'da birleşmiş. Bu coğrafya bütün göçmenlere ev sahipliği yapmış. Bugün Hz. Mevlana'yı anma haftasının son günü. Örneğin Mevlana da göç etmiş. Doğduğu yer olan Behl çok korunaklı ve kalesi olan bir şehirmiş. Moğolların saldırısı üzerine babasının kararı ile Mevlana 10 yaşındayken yaşadıkları yerden zorunlu olarak göç etmişler. Mekke, Medine, Şam, Bağdat, Erzincan'dan sonra Karaman'a yerleşmişler. Karaman'dan sonra ise Konya'ya gitmişler. Bu müthiş bir göç. Bu göç sürecinde Mevlana ortaya çıkıyor. Eğer Belh'de kalsa belki de Mevlana ortaya çıkmayacaktı. Anadolu'ya gelenlerin çoğu göçlerle gelmiş. Atalarımızın çoğu Horasan ve o bölgeden gelme insanlar.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş