MetinEv, Ev Tekstilinde Müşterilerinden Tam Not Alıyor!

Ev tekstilinde müşterilerinden tam not alan Metin Tamer MetinEv, kişiye özel ölçü ve tasarımlarda bulunarak e-ticarette bir ilke imza attı.

Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan ev tekstil tasarımcısı Metin Tamer, “E-ticaret kapsamında kişiye özel ürünlerin tasarımı son zamanlarda yaygınlaşsa da hâlâ yeterli düzeyde değil. Biz bu alandaki boşluğu doldurmak ve müşterilerimizin isteklerine uygun ürünler alabilmeleri için çalışmalarda bulunuyoruz.” sözleriyle e-ticaret konusunda gerçekleştirdikleri yeniliklerden bahsetti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Metin Tamer, “Biliyorsunuz, e-ticaretin önemi gün geçtikçe daha da artıyor. Birçok firma e-ticarete yönelerek satışlarını online ortamda gerçekleştiriyor. Biz de çok uzun bir zamandan beridir web sitemiz üzerinden satışlar gerçekleştiriyoruz. Kişiye özel tasarımlarda bulunarak müşterilerimizin istedikleri tasarımlara ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Bu noktada, müşterilerimizden gelen olumlu yorumların bizler için çok değerli olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede daha çok gelişiyor ve daha iyi bir hizmette bulunma şansı elde ediyoruz.” sözleriyle çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Kişiye Özel Ölçü ve Tasarımlarla E-Ticarette Bir İlke İmza Attık!”

Kişiye özel ölçü ve tasarımlarda bulunarak e-ticarette önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Metin Tamer, “Yastık kılıfı, nevresim, çarşaf gibi ürünlerde kişiye özel ölçülerde üretimler yapmak önemli. Çünkü müşterilerin bu konuda standart ölçülerden farklı olacak şekilde talepleri bulunabiliyor. Bu nedenle MetinEv olarak bizler, kişiye özel ölçüler alarak kişiye özel tasarımlarda bulunuyoruz. E-ticaret satış modeline yenilikçi bir anlayış getirdiğimizi düşünüyoruz. Çalışmalarımızı daha da geliştirmeyi düşünüyor ve bu konuda önemli adımlar atıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

“Yabancı E-Ticaret Siteleri Üzerinden 100.000 Adet İhracat Yapmayı Planlıyoruz!”

E-ticarette önemli atılımlarda bulunacaklarını belirten Metin Tamer, “Yabancı e-ticaret siteleri üzerinden 100.000 adet ihracat yapmayı planlıyoruz. Yurt dışına yapacağımız satışlar, ülke ekonomisi açısından bir hayli önemli. Bu nedenle çalışmalarımızı çok özel bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hangi konularda eksiklerimiz var, hangi yönümüzü daha çok geliştirebiliriz; bu konular üzerinde düşünüyor ve kendimizi geliştiriyoruz. MetinEv olarak ev tekstili alanında geniş bir kitleye ulaştığımızı söyleyebilirim. Daha özel çalışmalarla yolumuza devam edeceğimizi de ifade edebilirim.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.