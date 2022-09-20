Metin Sabancı Kimdir? Metin Sabancı’nın Hastalığı Ne?

Metin Sabancı kimdir? Metin Sabancı kaç yaşında? Metin Sabancı hastalığı nedir? Metin Sabancı açıklaması, Ünlü iş insanı Sakıp Sabancı’nın ikinci çocuğu olan Metin Sabancı hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Metin Sabancı Hastalığı Nedir?

Metin Sabancı ne hastası? Sakıp ve Türkan Sabancı çiftinin 1970 yılında bir oğulları doğdu. Metin adı verilen bu çocuk da spastik felç hastalığı bulunmakta.

Metin Sabancı Kimdir?

Metin Sabancı, 1970 yılında Sakıp Sabancı ve Türkan Sabancı çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Sakıp Sabancı duygu dolu sözlerle "Araba fabrikalarına sahibim ama oğlum bunlardan birini dahi alıp kullanamıyor" diye bahsi geçen oğludur. Şimdilerde 52 yaşındadır.

Sakıp Sabancı, Metin Sabancı Açıklaması

Ünlü işadamı Sakıp Sabancı, verdiği röportajda şunları dile getirdi:

“Hangi eve bu yangın gelirse o yuvayı yakıyor. Bana da geldi bu yangın. Metin Sabancı diye bir oğlum var. 27 yaşında. Daha bir tane ayakkabı almamışım, daha Türkiye'yi hiç görmemiş. Pasaportla tanışmamış. ‘Otomobil isterim baba' dememiş. Ama ben neyleyim ki otomobil fabrikası kurmuşum. Oğluma bir otomobil verememişim. Bu beni üzer. Zaman zaman Avrupa'da, Amerika'da seyahatler esnasında problemli çocuklar bir şehirde gidiyorlar, Metin'i hatırlıyorum, hassaslaşıyorum. Arada da tuvaletlere saklanıyorum. İfadelerini kullandı. .