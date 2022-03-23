Metin Durmaz Kimdir? Sagist Group Kimin?

Son zamanların en çok merak edilen isimlerinden ve yükselişi ile herkesin tanıdığı Metin Durmaz kimdir araştırılıyor. Yönetmiş olduğu şirketlerle dikkat çeken Sagist Group yöneticisi Metin Durmaz hayatı ve kariyerine ilişkin tüm merak edilenler…

Metin Durmaz kimdir sorusu son zamanlarda sıkça karşımıza çıkıyor. Mimar ve fizik mühendisi olan Metin Durmaz 1978 İstanbul doğumludur. Almış olduğu eğitimler ve elde etmiş olduğu başarılarla örnek bir iş insanı ve mimar olmayı başarmıştır. Evli ve bir çocuk sahibi olan Metin Durmaz'ın hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

Metin Durmaz Hayatı Ve Sagist Group Kariyeri

Metin Durmaz kariyer hayatından önce eğitim hayatı ile de dikkat çekiyor. İlk ve orta öğretimi İstanbul'da tamamlayan Metin Durmaz üniversite sınavlarında elde ettiği üstün başarı ile TUBİTAK öğrenci değişim programı yardımıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nde tamamen Çince eğitim ile fizik ve mimarlık çift lisansı yaptı ve ikincisi olarak lisans derecesinde mezuniyetini kutladı. Sonrasında aynı üniversitede mimarlık bölümü için master eğitimini tamamladı. Hong Kong'da bir holdingde ülke müdürü olarak çalışmış olan Metin Durmaz 1 yıl sonra genel müdür olarak göreve atandı. Ardından dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid Hanımefendi ile çalışmaya başladı. Kendini tam yetiştirdikten ve bunu ünlü mimardan duyduktan sonra da Türkiye'ye geri dönerek kendi kuruluşu olan Sagist Group'un başına geçti. Uluslararası bir şirket haline getirdiği şirketinde Amerika Birleşik Devletleri California, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai, İngiltere Londra, Avusturya Viyana, Bulgaristan Sofya gibi pek çok ülkede daha hizmet vermeye başladı. Dünyanın 47 ülkesinde 126 adet 5 yıldızlı otel ve 1650 ultra lüks villa ve pek çok okul, hastane ayrıca firma bünyesinde de pek çok yabancı müşterinin dünyanın birçok yerindeki yatırımlarını yönetmekte.

Metin Durmaz Sagist Grup dışında pek çok firmanın daha yöneticiliğini yapmaktadır.

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