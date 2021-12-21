Meteoroloji uyardı: Kar yağışı günlerce sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye'yi soğuk ve karlı günler etkisi altına alacak.

Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre kıyı kesimler hariç birçok şehirde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki düşüşün sürmesi beklenirken hafta ortasında İstanbul'da hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri yer yer kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Göller yöresinin aralıklı kar yağışlı, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

YOZGAT °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 0°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların. Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ÇORUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Adıyaman haricinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.