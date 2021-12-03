Meteoroloji sarı kodla uyardı: Lodos ve aşırı yağış geri dönüyor!

Meteoroloji, başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Rüzgarın hızının zaman zaman saatte 75 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için yapılan uyarıda, “Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji Marmara Bölgesi için de ayrı bir uyarıda bulundu. Bu uyarıda ise, “Rüzgarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” bilgisi yer aldı.

THY'DEN RÜZGAR AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından “Meteoroloji verilerine göre sert rüzgâr bu gece itibarıyla İstanbul'a geri dönüyor. Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz” paylaşımı yaptı.

BİR UYARI DA KIYI EGE İÇİN

Fırtınanın geçen günlerde hayatı olumsuz etkilediği Kıyı Ege'de şimdi de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde başlayacak sağanağın sabah saatlerinde etkisini artırıp, akşam saatlerine kadar aralıklara kadar süreceği belirtildi.

İzmir genelinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), batı ve güneybatı kıyı ilçeleri Çeşme, Karaburun, Urla, Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Menderes, Seferihisar ve Selçuk'ta ise çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli yağmur (76-100 kg/m2) beklendiği bildirildi.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AFAD: AŞIRI YAĞIŞ BEKLENİYOR

AFAD ise sağanak yağışa karşı uyarılarda bulundu. AFAD'ın açıklamasında şöyle denildi:

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, cuma sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ilçelerinde kuvvetli; İzmir'in güneybatı kıyı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli ve yer yer aşırı yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, cuma öğle saatlerinden itibaren, Muğla çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı yağışlar bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.