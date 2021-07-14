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Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de, sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.

1 Saat Önce
2021-07-14 23:22:57
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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