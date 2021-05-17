Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar yağış alan yerlerde azalacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklıklarının bugün yağış alan yerlerde azalacağı, yarından itibaren tekrar artacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.