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TIMETURK / YAŞAM / Meteoroloji'den ''pus ve sis'' uyarısı

Meteoroloji'den ''pus ve sis'' uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada vatandaşlar sis ve pusa karşı uyarıldı.

32 Dakika Önce
2021-11-08 07:06:00
Meteoroloji'den ''pus ve sis'' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden, ülkemizin doğusunda doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI

Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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