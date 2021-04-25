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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son hava tahminlerinde göre, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

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25.04.2021 00:41:55
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Trakya'nın güney, Marmara'nın güney ve batı, Orta Karadeniz'in doğu, Doğu Karadeniz'in batı, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Ege Bölgesi ve Batı Karadeniz bölümünün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ülkenin batısında kuzey ve kuzey doğu, doğusunda güney ve güney batı yönlerinden genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzey yönlerinden kısa süreli kuvvetli, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun doğusunda güney yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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