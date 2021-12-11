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TIMETURK / YAŞAM / Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 bölge için fırtına uyarısı yaptı.

3 Saat Önce
2021-12-11 09:39:19
Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün itibarıyla etkili olacak fırtına konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in güney kesimlerinde fırtına etkili olacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Rüzgârın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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