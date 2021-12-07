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TIMETURK / YAŞAM / Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu.

2 Saat Önce
2021-12-07 07:16:00
Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ağaç ve direk devrilmelerine, çatı uçmasına, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması istendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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