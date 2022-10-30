Meteoroloji'den 9 il için kritik uyarı

Meteoroloji tarafından yarın 9 şehir için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklaya göre Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da toz taşınımı bekleniyor.

Uyarı yapılan bölgelerde ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağabilecek yağmurlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.