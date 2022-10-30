DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6248 ₺

EURO

18,5648 ₺

ALTIN

984,64 ₺

BİST

3.878,98 ₺

TIMETURK / YAŞAM / Meteoroloji'den 9 il için kritik uyarı

Meteoroloji'den 9 il için kritik uyarı

Meteoroloji tarafından yarın 9 şehir için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

8 Saat Önce
2022-10-30 18:58:51
Meteoroloji'den 9 il için kritik uyarı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklaya göre Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da toz taşınımı bekleniyor.

Uyarı yapılan bölgelerde ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağabilecek yağmurlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş