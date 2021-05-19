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Meteoroloji'den 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Kars ve Ardahan'a gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

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Google News - Timeturk
19.05.2021 10:08:49
Meteoroloji'den 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. 

Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 3, Ağrı ve Kars'ta 4, Erzurum'da 8, Erzincan'da 13, Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 33, Erzincan'da 29, Kars ve Erzurum'da 25, Ağrı'da 24, Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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