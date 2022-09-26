Metamfetamin nedir, etkileri nelerdir? Metamfetamin zararları neler?

Metamfetamin ya da kısa adıyla da met. Türkiye’nin en tehlikeli uyuşturucularından. Son zamanlarda yaşanan cinayetlerin de etkenleri arasında yer alıyor. Peki Metamfetamin etkileri neler? Metamfetamin tedavisi nasıl olur? Metamfetamin nasıl kullanılıyor?

Son günlerde yaşanan dehşet cinayetlerin tek bir ortak noktası var, o da uyuşturucu. Türkiye'de kullanımı en yaygın, ulaşımı kolay ve fiyatı ucuz olan metamfetamin adeta zehir saçıyor. Çok tehlikeli bir madde olan metamfetamin etkileri araştırılıyor. Metamfetamin nasıl kullanılır, insana neler yapar, tedavisi nedir merak ediliyor.

Metamfetamin etkileri neler?

Metamfetamin beyindeki sinir hücrelerinin yüzeyinde yer alan birtakım reseptörlere bağlanarak hücrelerde normalden daha fazla uyarı gelişimini sağlar. Bununla birlikte beynin psikolojik durumunu belirleyen yerleri, haz merkezleri ve görsel alanlar gibi farklı bölgelerde uyarı artışı ile aşağıdaki belirtiler meydana gelir:

Yüksek derecede heyecan veya adrenalin, zindelik ve enerji hissi

Yüksek derecede özgüven veya cesaret

Öfori ya da aşırı derece mutluluk, coşkunluk hissi

Künt duygu durum veya çevredeki olaylara aldırmazlık hali

Paranoya, sanrı veya halüsinasyon gibi psikotik belirtiler

Artmış cinsel istek

Kırılgan duygu durum veya ajitasyon, belirli olaylara aşırı tepki verme

Konuşkanlıkta, sosyallikte artış

Davranışlarda aşırılık ve olduğundan farklı davranış kalıpları sergileme

Kan basıncında ve kalp hızında artış

Vücut sıcaklığında artış

İştah kaybı

Metamfetamin nasıl kullanılıyor?

Metamfetamin kullanımı çeşitli şekillerde gerçekleşiyor. Zehir ve tehlike saçan bir madde olan met tütsü olarak, burundan çekme, damara enjekte etme veya ağız yoluyla alınabiliyor, kullandıktan sonra çok kısa bir süre içinde yüksek öfori etkisi oluşturuyor ve bu etki 6-24 saat arası devam edebiliyor.

Metamfetamin nörotoksiktir ve beyindeki dopamin ve serotonin nöronlarına fazla zarar verebilir.

Metamfetamin tedavisi nasıl yapılır?

Metamfetamin ve benzeri uyuşturucu madde bağımlılıklarının tedavisinde kilit nokta, kişinin sosyal olarak desteklenmesi ve bağımlılığın giderilmesine dair motive edici aktiviteler yapılmasıdır. Kişi gerekli hallerde ek ilaç tedavilerinin de kullanımı ile madde kullanımından uzaklaştırılır veya doz yönünden sınırlandırılarak madde kullanımı terkedilir.

Metamfetamin kullanıcıları şiddete meyillidir

Met kullanıcıları şiddet davranışları sergilerler. Kavga ve cinayet tetikçisidir. Kullanıcıyı katil yapabilir. Metamfetamin, afrodizyak etkileri için yaygın olarak kullanılır ve korunmasız cinsel ilişkinin daha yüksek görülmesi sebeplerindendir. Kronik metamfetamin kullanıcıları ile yapılan araştırmalar, duygusallık ve bellek ile ilişkili beyinde bazı yapısal ve işlevsel değişiklikler olduğunu göstermiş ve bunların bazıları geri döndürülemez olarak değerlendirilmiştir.