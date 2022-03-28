Mesut Dolanbay “Mimari tasarımlarda yapay zeka sorunları beraberinde getirecektir”

Son dönemde yaptığı iç ve dış mimari eserlerle büyük ses getiren Mesut Dolanbay bugün çarpıcı açıklamalara imza attı.

Son dönemde mimari dahil olmak üzere yaşamımıza giren yapay zekanın iç ve dış mimaride kullanılmasına değinen Mesut Dolanbay “Dünya genelinde yapılan araştırmalarda yapay zekanın 2025 yılına kadar iç mimaride etkin olacağı” açıklandı. Bu aslında şu an için olmasa da ilerideki zamanlarda mimari de ciddi sorunlara yol açacaktır.

Açıklamalarına devam eden Mesut Dolanbay “Yapay zeka kendisine sunulan verilerden yola çıkarak eşsiz fırsatlar sunuyor olsa dahi sonuçta bir makine. Duyguları olmayan, veri tabanına işlenen bilgiler doğrultusunda olası ihtimallerin en yüksek olanını müşteriye sunuyor. Ama sonuçta o tasarımların oluşturduğu yerlerde yaşayacak olan insan. Ve insanların duyguları vardır. O duyguyu vermek için aynı havayı solumak gerekir.” dedi.

Mesut Dolanbay kendilerine gelen tüm müşterileri ile defalarca fikir alışverişi yaptıkları halde işin ilerleyen bölümlerinde ufak tefek dahi olsa değişiklikler yapıldığına dikkatleri çekerek, burada insanın duygusu ağır basıyor. Evet yapay zeka bazı konularda süreyi kısaltıyor olsa dahi geniş açıdan bakıldığında müşterinin tam beklentisini karşılayamayabilir. Kaldı ki sadece mimari de değil tüm sektörlerde yapay zekanın ön plana alınmasının ekonomik olarak da etkilerinin olacağının altını çizen Mesut Dolanbay bunun sonunun tüm sektörlerde nitelikli elemanların işsiz kalmasına kadar büyük sorunlara neden olacağını ifade etti.

Yapay zekanın daha çok akıllı ev tasarımlarında son dokunuşlarda kullanılmasından yana olduğunu söyleyen Mesut Dolanbay “Geleceğin yeni tasarım evlerinde ve ofislerinde yapay zeka uygulamaları göreceğimize eminim. Bu sadece konforu yükseltecek ama içinde yaşayanın duygularını yansıtmayacak. Hala günümüzde bir çok insan soğuk kış günlerinde sobanın sıcaklığını arıyorsa ilerleyen zamanlarda bu özlemleri daha da artacaktır. Hayatta her şey konfor ve lüks değildir. Belli bir zaman sonra bu konfor ve lüksten sıkılacağız. Zira bu bizim doğamızda var” diyerek iç ve dış mimari de yapay zekanın kullanılmasına karşı olduğunu bir kez daha yeniledi. .