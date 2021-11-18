“Meryem İdacı’dan 2022 yılı İç Mimari Trendleri”

Mimar Meryem İdacı 2022 yılının iç mimari trendlerini açıkladı. 2021 yılı geride kalırken 2022 yılı iç mimari trendleri neler olacak? 2022 dekorasyon trendlerinde bizleri neler bekliyor? Mimar Meryem İdacı 2022 iç mimari trendleri açıkladı.

Pandeminin etkileri hala sürüyor. Birçoğumuz için köklere döndüğümüz, basit yaşam prensiplerini yeniden benimsediğimiz bir yıl oldu. Evlerinde bolca vakit geçirmek durumunda kalan bir çok kişi yenilikler ve değişiklikler yapmaya yöneldi. Mekanlarda moda ve trend olan; stili, renkleri, dokuları, desenleri seçerken aynı zamanda sürdürülebilirliğin izini sürdüğümüz bir farkındalık çağı başladı.

Artık büyük markaların da yöneldiği sürdürülebilirlik devrimi; iç mimari, dekorasyon ve ürün tasarımlarına da yol gösterdi. Mimar Meryem İdacı, 2022 yılı iç mimari trendlerini sekiz madde ile anlattı:

1. Çok Fonksiyonlu Alan Kullanımı

Modern ev, daha az bölüme sahip olacak, yaşamak, yemek yemek ve yemek pişirmek için tek bir alana sahip olacak. Kısmen bölme olarak bazı dekor unsurları ile.

2. Organik Malzeme Kullanımı

Doğal parçalara sahip olma konusunda artan bir farkındalık var. Mantar duvarlar ve formsuz objeler, 2022 sezonunun iç tasarım trendlerini öne çıkaracak.

3. Akıllı Mobilyalar

Yeni tüketiciye uyarlanmış, dijital veya otomatik özelliklere sahip mobilyalar yaklaşan bir trend. İnsanların yaşam tarzları teknoloji üzerinden değerlendirilecek.

4. 70'ler Retro Tarz

Modada başlayan nostaljik bir canlanma stili, önümüzdeki 2022 iç tasarım trendlerinde yeniden popüler olacak.

5. Puantiyeli Tasarımlar

İkonik retro baskı, iç tasarımdaki ifadesini yeniden kazanacak.

6. Yeni Minimalizm

Bu yeni hareket, yüksek kaliteli ve son teknoloji tasarım parçalarıyla net mimari çizgilerden oluşuyor.

7. 90'lar Kentsel Tarz (Urban Style)

Bu on yılda başlayan sokak sanatı hareketi, çağdaş bir hisle geri dönecek.

8. Yeşilin Binbir Tonu

Doğa, iç mekanlarda hüküm sürmeye devam edecek. Yeşil renk, doğanın bize sunduğu bir sağlık sembolü olarak evlerimizin en sevilen misafiri olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.