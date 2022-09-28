Merve Dizdar Kimdir, Nerelidir? Merve Dizdar Hangi Filmde Oynadı?

Merve Dizdar kim? Masumlar Apartmanı Gülben gerçek adı ne? Merve Dizdar filmleri neler? Masumlar Apartmanı dizisinin yetenekli oyuncusu Merve Dizdar hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Merve Dizdar Kimdir?

Türk oyuncu Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Merve Dizdar üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Dizdar, Kadir Has Üniversitesinde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Dizdar, tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar ve Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizisinde yer aldı.

Merve Dizdar Yer Aldığı Projeler

Rol Aldığı Oyunlar

2010 Çok Yaşa Dünya

2010 - 2011 Bir Tutam Hayat

2011 - 2012 Titus Andronicus

2012 Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar

2012 Bir İnfazın Portresi

2015 Kuşlar

2016 Güçlü

2017 Yutmak

2019 Alice Müzikali

2021 On İkinci Gece

Televizyon;

Yıl Yapım Rol Kanal Notlar

2021 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Kendisi TV8 Konuk

Kırmızı Oda Gülben Derenoğlu Konuk oyuncu

2020-2022 Masumlar Apartmanı TRT 1 Başrol oyuncusu

2020 Mucize Doktor Damla Kıyak FOX Yardımcı oyuncu

2017-2018 Vatanım Sensin Efsun Kanal D Yardımcı oyuncu

2017 Yüz Yüze Yeşim Show TV Yardımcı oyuncu

2015-2016 Kertenkele İrem atv Yardımcı oyuncu

2015 Kırgın Çiçekler İrem Konuk oyuncu

2015 Beş Kardeş Fatma Kanal D Yardımcı oyuncu

2014 Çılgın Dersane Üniversitede Özge Show TV Yardımcı oyuncu

2013-2014 Doksanlar Selin atv Yardımcı oyuncu

2012 İnsanlar Alemi Star TV Konuk oyuncu

2010-2011 Kavak Yelleri Saliha Kanal D Yardımcı oyuncu

Sinema;

Yıl Yapım Rol Notlar

2022 Tamirhane Aynur Başrol oyuncusu

2022 Kar ve Ayı Başrol oyuncusu

2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? İzzet Yardımcı oyuncu

2020 Eltilerin Savaşı Gizem Başrol oyuncusu

2019 Bir Aşk İki Hayat Sema Yaşar Yardımcı oyuncu

2018 Batlır Yudum Yardımcı oyuncu

2017 Körfez Pınar Başrol oyuncusu

2017 Organik Aşk Hikâyeleri

2016 Yok Artık 2 Buket Yardımcı oyuncu

2013 Mandıra Filozofu Sekreter Yardımcı oyuncu

2012 Bir Ses Böler Geceyi Gülizar, Demet Başrol oyuncusu

İnternet;

Yıl Yapım Rol Platform Notlar

Yakında Magarsus Tansu BluTV Başrol oyuncusu

2022 Erşan Kuneri Feride Orhun Netflix Başrol oyuncusu

2017 7 Yüz (Büyük Günahlar) Nihal BluTV Yardımcı oyuncu .