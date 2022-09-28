Merve Dizdar Kimdir, Nerelidir? Merve Dizdar Hangi Filmde Oynadı?
Merve Dizdar kim? Masumlar Apartmanı Gülben gerçek adı ne? Merve Dizdar filmleri neler? Masumlar Apartmanı dizisinin yetenekli oyuncusu Merve Dizdar hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-28 14:19:58
Merve Dizdar Kimdir?
Türk oyuncu Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Merve Dizdar üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Dizdar, Kadir Has Üniversitesinde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Dizdar, tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar ve Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizisinde yer aldı.
Merve Dizdar Yer Aldığı Projeler
Rol Aldığı Oyunlar
- 2010 Çok Yaşa Dünya
- 2010 - 2011 Bir Tutam Hayat
- 2011 - 2012 Titus Andronicus
- 2012 Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar
- 2012 Bir İnfazın Portresi
- 2015 Kuşlar
- 2016 Güçlü
- 2017 Yutmak
- 2019 Alice Müzikali
- 2021 On İkinci Gece
Televizyon;
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Yıl
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Yapım
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Rol
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Kanal
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Notlar
2021 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Kendisi TV8 Konuk
Kırmızı Oda Gülben Derenoğlu Konuk oyuncu
2020-2022 Masumlar Apartmanı TRT 1 Başrol oyuncusu
2020 Mucize Doktor Damla Kıyak FOX Yardımcı oyuncu
2017-2018 Vatanım Sensin Efsun Kanal D Yardımcı oyuncu
2017 Yüz Yüze Yeşim Show TV Yardımcı oyuncu
2015-2016 Kertenkele İrem atv Yardımcı oyuncu
2015 Kırgın Çiçekler İrem Konuk oyuncu
2015 Beş Kardeş Fatma Kanal D Yardımcı oyuncu
2014 Çılgın Dersane Üniversitede Özge Show TV Yardımcı oyuncu
2013-2014 Doksanlar Selin atv Yardımcı oyuncu
2012 İnsanlar Alemi Star TV Konuk oyuncu
2010-2011 Kavak Yelleri Saliha Kanal D Yardımcı oyuncu
Sinema;
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Yıl
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Yapım
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Rol
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Notlar
2022 Tamirhane Aynur Başrol oyuncusu
2022 Kar ve Ayı Başrol oyuncusu
2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? İzzet Yardımcı oyuncu
2020 Eltilerin Savaşı Gizem Başrol oyuncusu
2019 Bir Aşk İki Hayat Sema Yaşar Yardımcı oyuncu
2018 Batlır Yudum Yardımcı oyuncu
2017 Körfez Pınar Başrol oyuncusu
2017 Organik Aşk Hikâyeleri
2016 Yok Artık 2 Buket Yardımcı oyuncu
2013 Mandıra Filozofu Sekreter Yardımcı oyuncu
2012 Bir Ses Böler Geceyi Gülizar, Demet Başrol oyuncusu
İnternet;
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Yıl
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Yapım
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Rol
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Platform
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Notlar
Yakında Magarsus Tansu BluTV Başrol oyuncusu
2022 Erşan Kuneri Feride Orhun Netflix Başrol oyuncusu
2017 7 Yüz (Büyük Günahlar) Nihal BluTV Yardımcı oyuncu .
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