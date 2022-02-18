Mert Şener’den dikkat çeken Cuma mesajı

Türkiye Eğitim Federasyonu ve İSTEAD Genel Başkanı Mert Şener Cuma günü dolayısıyla Sosyal Medya hesaplarından bir mesaj yayınladı.

Şener'in Cuma günü Mesajından önce sosyal medya hesaplarıyla ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

“Kıymetli Dostlarım; Bu mübarek Cuma gününde cuma mesajımdan önce kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile bir açıklama yapmaya gerek duydum. Maalesef ki kamuoyunda bilgi kirliliği ve algı operasyonları yapmaya çalışan devletimizi ve milletimizi küçük düşürmeye çalışan dış güçlerin piyonları ile karşı karşıya gelmiş durumdayız. Sosyal Medya hesaplarımın sahtelerini açarak kamuoyunda isim benzerliği yaratarak hesaplarımı taklit eden yüzlerce sosyal medya hesabı var. Bunları sürekli şikayet edip, haklarında yasal işlemi başlatıyoruz. Fakat yine de sizleri bilgilendirmemde fayda olacağını düşünüyorum. “mertsenertr” facebook, instagram ve twitter hesaplarım dışında şahsıma bağlı hiçbir sosyal medya platformlarında hesaplarım yoktur.

“mertsenertr” dışında açılacak olan sosyal medya hesaplarındaki açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz.

Bilgilerinize önemle sunarım.

Bu mübarek Cuma gecesi hürmetine, ahirete intikal etmiş tüm ölmüşlerimize ve şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bizi, ailemizi ve bütün müminleri rızana mazhar eyle.

Türkiye'mizin güzide şehirlerinde ve son dönemde Şanlıurfa'mızda düzenlenen saldırıda şehit olan Askerlerimize Allah rahmet eylesin. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Yaralanan Askerlerimize Rabbim'den acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun.

Hayırlı cumalar dilerim.”

Mert ŞENER

Türkiye Eğitim Federasyonu Genel Başkanı .