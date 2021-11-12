Mersin Usulü Yüksük Çorbası Nasıl Yapılır? MasterChef’te yapılan Yüksük Çorbasının Tarifi

İzleyicileri ekrana kilitleyen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin 11 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar kıyasıya bir rekabetle birbirinden lezzetli yöresel yemekler yaptı. Bu bölümde Mersin'e konuk olan yarışmacılar Mersin usulü Yüksük Çorbası yaptı. Programı takip eden izleyiciler ''evde Yüksük Çorbası nasıl yapılır? Yüksük Çorbası tarifi'' gibi sorulara cevap aramaya başladı. Peki evde Yüksük Çorbası nasıl yapılır? İşte Mersin usulü Yüksük Çorbası tarifi…

Yarışmacıların birbirinden güzel yemek yaparak rekabet ettiği yarışma MasterChef, bu akşam 111. bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacılar çorba olarak Mersin usulü Yüksük Çorbası yaptı. Peki Yüksük Çorbası nasıl yapılır? Haberimizde sizin için derledik...

YÜKSÜK ÇORBASI MALZEMELERİ

3,5 su bardağı dondurulmuş mantı (el yapımı da olabilir),

2 yemek kaşığı domates salçası,

2 su bardağı haşlanmış nohut,

2 yemek kaşığı tereyağı,

6,5 su bardağı et suyu (et bulyon da olabilir),

3 çay kaşığı nane,

2 çay kaşığı tuz.

YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR? YÜKSÜK ÇORBASI PÜF NOKTALARI

Öncelikle bir tencerede tereyağı eritilir ve üzerine salça ilave edilerek birkaç dakika kavrulur. Ardından kavrulan salçanın üzerine et suyu eklenerek kaynamaya bırakılır. Et suyunun kaynaması durumunda mantılar ve haşlanmış nohutlar suyun içerisine ilave edilir. Mantılar yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika boyunca pişirilir. Bu süreçte tuz ve kuru nane eklenir. Kaynama işlemi gerçekleşip mantılar yumuşayınca sıcak olarak servis edilir.

Çorba içine ilave edilmesi gereken mantıların dondurulmuş olması gerekmemektedir. El yapımı mantıyla da çorbanın yapılması mümkündür. Kullanılan ürünlerin organik ve el yapımı olması, yapılacak olan çorbanın çok daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle kullanılan ürünlerin taze ve organik olmasına özen gösterilmelidir. Yüksük çorbası, Mersin yöresine ait, içinde bulunan besin değerleriyle oldukça sağlıklı çorbalardan biridir. Yöresel bir yemek olmasına karşın, tüm Türkiye tarafından bilinen ve sıklıkla tercih edilen lezzetlerden biri olma özelliği taşımaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.