Mersin'de 'hava saldırısı' ikazı paniğe sebep oldu

Mersin'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi kapsamında deneme amacıyla çalan yüksek sesli siren ve hava saldırısı ikazı, tedirginliğe neden oldu.