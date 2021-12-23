Mersin'de çiftçiler don nöbeti tutuyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde seralarda sebze yetiştiren çiftçiler, zirai dona karşı soba yakarak nöbet tutmaya başladı.
2021-12-23 03:12:07
Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkisinde bir dönüm serada domates yetiştiren İsmet Ateş, gazetecilere, "Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 0 dereceyi gösterince ürünlerimizi dondan korumak için sobalarımızı yakarak sıcaklığı 4 dereceye çıkarttık. Sıcaklığı 4 derecenin altına düşürmemek için sabaha kadar nöbet tutacağız. Bir dikkatsizlik gösterip uyuyakalırsak tüm ürünlerimizi don vurur bizim de emeklerimiz boşa gider." dedi.
AA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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