Mersin'de çiftçiler don nöbeti tutuyor

İlçe çiftçileri, ​​​​​​​Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün zirai don uyarısının ardından ürünlerinin zarar görmemesi için önlem aldı.

Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkisinde bir dönüm serada domates yetiştiren İsmet Ateş, gazetecilere, "Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 0 dereceyi gösterince ürünlerimizi dondan korumak için sobalarımızı yakarak sıcaklığı 4 dereceye çıkarttık. Sıcaklığı 4 derecenin altına düşürmemek için sabaha kadar nöbet tutacağız. Bir dikkatsizlik gösterip uyuyakalırsak tüm ürünlerimizi don vurur bizim de emeklerimiz boşa gider." dedi.

AA