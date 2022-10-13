Mercan ağarması nasıl oluşuyor? Mercan resifleri neden bu kadar önemli? Felaket kapıda!

Amerikalı bilim insanları çevre için kötü sonuçlar oluşturabilecek, durumlar için bilgiler yayımladı. Yapılan araştırmalara göre okyanus altında tehlikede olan mercanlar, gelecek birkaç 10 yıl sonra tehlikeye neden olacak. Peki ama mercan türü neden yok oluyor? Mercan ağarması nasıl oluşuyor? Mercan resifleri neden bu kadar önemli? Deniz mercanının ölmesinin sonuçları neler? İşte tüm detaylar...

Amerikalı bilim insanları çevre için kötü sonuçlar oluşturabilecek, durumlar için bilgiler yayımladı. Yapılan araştırmalara göre okyanus altında tehlikede olan mercanlar, gelecek birkaç 10 yıl sonra tehlikeye neden olacak. Peki ama mercan türü neden yok oluyor? Mercan ağarması nasıl oluşuyor? Mercan resifleri neden bu kadar önemli? Deniz mercanının ölmesinin sonuçları neler? İşte tüm detaylar...

Felaket kapıda: Yarısı 13 yıl içinde yok olabilir

ABD'de yapılan bir çalışmada, küresel ısınmanın aynı hızda devam etmesi halinde 2035 yılına kadar Mercan resiflerinin yarısının kalıcı olarak hasar göreceği bilgisine ulaşıldı. Her tür, insanlığa dolaylı olarak ediyor. Dolayısıyla bu türün yok olmasının ya da kalıcı hasar görmesinin de insanlar için büyük bir zararı olacağı düşünülüyor.

Hawai üniversitesi araştırmacıları; deniz yüzeyi sıcaklığındaki değişikliklerin, okyanus asitlenmesinin, tropik fırtınaların, arazi kullanımının ve insan nüfusundaki artışın dünyanın mercan resifleri üzerindeki etkileri üzerine tahminde bulundu.

Bu çalışma ile birlikte en kötü senaryoda, dünyadaki tüm mercan kayalığı ekosistemlerinin yarısının 13 yıl içerisinde zarar göreceği tespit edildi. Aynı zamanda bundan önce yapılan çalışmalarda Mercan resiflerinin çevrede yaşanan değişikliklere karşı hassas olduğu ortaya çıkmıştı.

Araştırmalarda 2055 yılına kadar dünya üzerindeki Mercan resiflerinin %99'un 5 faktörden en az birine bağlı olarak uygun olmayan koşullara maruz kalacağını ortaya koydu. Buna ek olarak 2100 yılına kadar resiflerin %93'ü 2 veya daha fazla zararlı faktörün tehdidi altında olacak.

Mercan resifleri neden önemli?

Mercan resifleri canlı organizmaların ürettiği yapılardan oluşur ve besin içeriği az deniz ve okyanuslarda bulunur. Birçok resifte baskın organizmalar kalsiyum karbonattan oluşan bir dış iskelete sahip taş mercanları çok çeşitli hayvanlar ve bitkilerden oluşan sualtı yaşamını destekleyen kalsiyumlu bir oluşum meydana getirmektedir. Dolayısıyla deniz ve okyanus yaşamı için çok büyük öneme sahiptirler.

Dünya üzerinde yer alan en büyük mercan resifi Avustralya'daki Büyük Set Resifidir. Birbirinden ayrı 2.900 resif ve 900 adadan oluşur. Bu resifler 344.400 kilometre alana sahiptirler. Zengin bir biyoçeşitliliğe sahip resif sistemi; Mink balinası, kambur balina ve mavi balina gibi birçok balina ve dugong gibi soyu tehlikedeki birçok deniz memelisi, 6 çeşit deniz kaplumbağası ve 1 milyondan fazla balık, mercan, köpekbalığı, vatoz, denizanası gibi canlıya ev sahipliği yapmaktadır.

Mercan ağarması nedir?

Mercan ağarması olarak tabir edilen durum; okyanus sularının aşırı ısınması ile mercanın küresel ısınmaya karşı koyamaması durumuna denmektedir. Suların aşırı ısınmasından dolayı mercanlar dokularında yaşayan algleri dışarı atarak resifin tamamen beyaz olmasına neden olur. Mercanlar ağardıktan sonra hayatta kalmaya devam eder. Ancak bu durum, mercanların stres altında olduğunun bir göstergesidir. Bununla birlikte mercanların toparlanması onlarca yıl alabiliyor suyun ısınması önlenemediğinde ise bu strese kaynaklı Mercan ölümleri gerçekleşiyor