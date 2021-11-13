DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Başınız çok fazla terliyorsa vücudunuzda o vitamin eksik olabilir!
'Virüs aşıları takmıyor, bildiği yolda ilerliyor'
İngiltere'de çevrecilerin geçit törenindeki eylemine polis müdahale etti
Acı badem yağı cilde faydalı mı?
Putin: Asıl suçlu Batılı ülkeler
Karantinadaki üniversitelilere özel ilgi
Yeni kurulan Pekin Borsasından açıklama
Karabağ'da Ermeniler Azerbaycan ve Rus askerlerine saldırdı
İkinci el online oto satışları ve fiyatlar yükseldi
Romatizma ağrılarını kırkkilit otuyla durdurun
30 ülkeye dondurulmuş meyve ihracatı
Bulgaristan seçimleri yarın: Cumhurbaşkanı adayı Türk kökenli Mustafa Karadayı kimdir?
Merkel: Önümüzde çok zor haftalar var
2021 AGİ ücreti ne kadar? 2021 asgari geçim tutarları tablosu!
İsrail, 2 vatandaşının Türkiye'de tutuklanmasına tepki gösterdi

TIMETURK / YAŞAM / Mensucat caddesi yenileniyor

Mensucat caddesi yenileniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çorakçılar semtinde yer alan Mensucat Caddesi ile buna bağlantılı yollarda yenileme çalışmasının yapıldığını söyledi.

3 Saat Önce
2021-11-13 15:42:44
Mensucat caddesi yenileniyor

Şehir içi ulaşıma büyük önem verdiklerini çünkü güvenli ve seri ulaşımın çok önemli olduğu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu “Şehir içi yolları önemsiyoruz. Birçok yerde alternatif yollar açıyoruz. Trafik akışını rahatlatarak ve güvenli hale getiriyoruz. Mensucat Caddesi'nde olduğu gibi yoğun kullanımdan dolayı deforme olan yollarda ise yenileme çalışması yapıyoruz. Mensucat Caddesi ve bağlantılı yollarda zemin sertleştirmesi, yol yenilemesi, yaya yolu yenilemesi gibi çalışmalar yapıyoruz. Çünkü bu cadde şehrin ana artellerinden biri konumundadır. Yaptığımız yeni yollar ve hizmetlerimiz ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

Kanarya ve Akhan Sokaklarında toplam 1.5 kilometre yolun yenilenerek asfalt çalışmasının yapılacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bu bölgedeki çalışmalar için 600 metre bordür taşı ile toplam 4600 ton asfalt kullanıldığını sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş