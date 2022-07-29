Memurlar sakal bırabilir mi? Memurların tıraş zorunluluğu kalktı mı?
Devlet memurlarının sakal bırakması yasak mı? Kamu personelleri her gün tıraş olmak zorunda mı? Memurların sakal bırakması serbest oldu mu? İşte detaylar…
2022-07-29 12:57:15
Danıştay 12. Dairesince verilen kararla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde (erkek personel için) yer alan "Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz..." ibaresinin iptaline dair karar verilerek kamu kurumlarında erkek memurların sakal kesme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı.
Artık memurlar sakal bırakabilir mi?
Mevzuat bilgi sistemine işlendi
Kamuda erkek memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesinin 20.04.2022 tarihli ve 2021/7000 esas, 2022/2247 nolu kararı Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce hazırlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'ne işlendi.
Artık memurların sakal bırakması serbest
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5/b maddesinden de anlaşılacağı üzere kamuda erkek memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesinin iptal kararına Yönetmelik metninde yer verildi. Atılan bu adım sonrası kamudaki erkek memurlara sakal bırakmak serbest hale geldi.
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