Meltem Miraloğlu'nun şikayeti üzerine ünlü sanatçıya hapis şoku!

Onur Akay'ın Meltem Miraloğlu hakkındaki açıklamaları nedeniyle hapis yattığı ortaya çıktı.

Sanatçısı ve yazar Onur Akay meğer oyuncu Meltem Miraloğlu'nun başvurusu üzerine zorlama hapis cezası almış ve cezasını çekmiş...

‘Hayat Devam Ediyor' dizisinde canlandırdığı çocuk gelin rolüyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı Patrick Grady ile evlenmişti. Miraloğlu'nun evlilik haberini ise basına duyuran ses sanatçısı Onur Akay olmuştu.

Meltem Miraloğlu'ndan Onur Akay'a konuşma yasağı

Daha sonra Miraloğlu, evliliği hakkında magazin programlarında yorum yapan Akay'a, üç ay süreyle konuşma yasağı getirmişti. Miraloğlu daha sonra ise, 3 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Onur Akay hakkında zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilmesi için, avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurdu. Mahkeme tarafından onaylanan karar sonrası ses sanatçısı Onur Akay zorlama hapis yattı.

Onur Akay'ın arandığı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de kolluk güçleri tarafından trafikte çevrilen bir taşıtta Onur Akay'a rastlandı. Polis ekipleri araç içinde bulunan Onur Akay'a Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Yapılan güvenlik taramasının ardından Onur Akay'ın arandığı ortaya çıktı. Arama kararında habersiz olan Onur Akay, polis ekipleri eşliğinde Edremit Adliyesi'ne götürülerek Burhaniye T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna aktarıldı.

Zorlama hapis cezası alan Onur Akay, cezasını tamamladıktan sonra özgürlüğüne kavuştu. (Posta) .