Melis Minkari Kimdir? Melis Minkari Yer Aldığı Projeler

Kardeşlerim Aybike gerçek adı ne? Melis Minkari kimdir? Melis Minkari nerelidir? Melis Minkari yer aldığı dizi ve filmler neler? Melis Minkari kaç boyunda? Melis Minkari yaşı kaç? ATV ekranlarında yayımlanan Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, dram, gençlik ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kardeşlerim dizisinde Asya'nın hem kuzeni hem de yakın arkadaşına hayat veren Aybike karakteri arama motorunda en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Genç oyuncu Melis Minkari hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.