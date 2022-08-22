Melis Minkari Kimdir? Melis Minkari Yer Aldığı Projeler
Kardeşlerim Aybike gerçek adı ne? Melis Minkari kimdir? Melis Minkari nerelidir? Melis Minkari yer aldığı dizi ve filmler neler? Melis Minkari kaç boyunda? Melis Minkari yaşı kaç? ATV ekranlarında yayımlanan Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, dram, gençlik ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kardeşlerim dizisinde Asya'nın hem kuzeni hem de yakın arkadaşına hayat veren Aybike karakteri arama motorunda en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Genç oyuncu Melis Minkari hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-22 11:51:33
Melis Minkari Kimdir?
İstanbul doğumlu genç oyuncu Melis Minkari, 20 Ağustos 1998 yılında dünyaya geldi. Aslan burcu olan genç oyuncu Melis Minkari, 1.60 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığındadır. Melis Minkari, lise eğitimini Özel Şişli Terakki Lisesinde tamamlamıştır. Minkari, bateri ve gitar çalmaktadır. Genç oyuncu Diyalog Anlatım İletişim'de Profesyonel Oyunculuk dersleri aldı. Melis Minkari Craft Oyunculuk Atölyesi'nde eğitim almıştır. Melis Minkari, Gaye Sökmen Ajans'a bağlıdır.
Melis Minkari Yer Aldığı Projeler
- Kardeşlerim – ATV TV Dizisi
- Aşk 101
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