'MELİNA BEST’ Kadınlara Tavsiye

Göremediğimiz bir şeyi ihmal etmek daha kolay. Bu nedenle çoğumuz, vücudumuzda genellikle gözden uzak bir alan olan saç derimizi görmezden geliriz. Ancak bakım eksikliği, kesinlikle dikkatinizi çekecek koşulların ortaya çıkmasına yol açabilir.

MELİNA BEST olarak müşterilerimiz için önemli olan saç derisi aslında yüzünüzdeki cildin bir uzantısı olduğu için tahrişe, kaşınmaya ve kuruluğa da yatkındır. Bu yüzden MELİNA BEST olarak sorunlardan kaçınmak ve sağlıkla parlayan saçlara sahip olabilmek için saç derisi bakımını ihmal etmemeleri gerekir.

Sağlıklı bir saç derisi nasıl görünür?

Uzmanlar ekibimiz sağlıklı bir saç derisinde kaşıntı, kızarıklık, tahriş, pullanma görmememiz gerektiğini belirtiyor. MELİNA BEST güzellik salonu olarak tavsiyemiz hassas hissedilmemeli ve kokusu da olmamalı. Saç derinizde bu sorunlardan herhangi birisi varsa, neden herhangi bir saç bakım ürününe verilen bir tepki kadar basit veya otoimmün bir durum kadar karmaşık olabilir.

Saç derisine nasıl bakmalısınız?

Almanyda bu konuda en iyi eğitimli kadroya sahip olan MELİNA BEST Cilt bakımının temel prensipleri, genellikle saç derisi bakımı için de geçerli. Saç derinizde kalıntıları, kiri ve yağı düzenli olarak temizlemek, onu nemlendirmek kadar hayati önem taşır. Ve tıpkı cilt bakım rutininiz gibi, saç derisi bakım rutininiz de saç derinizin durumunu yansıtmalı.

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