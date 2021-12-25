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TIMETURK / YAŞAM / Melikgazi zabıtasından örnek davranış

Melikgazi zabıtasından örnek davranış

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hizmet eden Melikgazi Belediyesi’nin zabıtaları örnek bir davranış sergileyerek yaşlı bir çiftin kışlık odunlarını evine taşıdılar.

39 Dakika Önce
2021-12-25 12:52:36
Melikgazi zabıtasından örnek davranış

Zabıtalara bu duyarlı davranışları için teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Zabıta ekiplerimiz mahalleden gelen ihbar üzerine, soğuk kış günlerinde, yürümekte işlerini yapmakta zorluk çeken yaşlılarımıza yardım ederek, odunlarını taşımışlar.Yardımı ihtiyacı olan ailemize yardım eden zabıta ekiplerimize teşekkür ediyorum. Örnek bir davranış sergilemişler. Belediye olarak vatandaşlarımızın isteklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır ve toplumumuzun en kıymetli değerleridir. Onlara daha çok değer vermek, sevgide, saygıda ve hizmette kusur etmemek gerekir. İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizler her zaman onların yanındayız. Gelen ihbarları değerlendiren ekiplerimiz vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak için anında müdahalede bulunuyorlar.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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